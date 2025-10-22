رئيس وزراء أرمينيا: أذربيجان رفعت كل قيود ترانزيت البضائع الى أرمينيا وذلك دليل على أن السلام انتقل إلى "الممارسة العملية"
تبيليسي، 23 أكتوبر، (أذرتاج)
قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في كلمة له خلال اجتماع للحكومة اليوم إن أذربيجان قد رفعت "جميع القيود" القائمة منذ فترة الاحتلال على عبور البضائع بالترانزيت عبر أراضيها إلى أرمينيا.
وأشار باشينيان إلى أن أول شحنة ترانزيت من هذا النوع كانت نقل حبوب كازاخستان إلى أرمينيا مضيفا "أعتقد أن هذا أيضاً مؤشر جيد على أن السلام بين أذربيجان وأرمينيا لم يعد مجرد حبر على ورق، بل وإنه في الممارسة العملية".
وذكر رئيس الوزراء الأرميني أن مثل هذه الخطوات تساهم في بدء خروج أرمينيا من حالة العزلة التي كانت تعاني منها. كما أعاد للذاكرة أنه قد أعرب عن امتنانه من هذا القرار وتقديره العالي له خلال مؤتمر "طريق الحرير" الدولي في تبيليسي.
وشدد باشينيان على أن البيانات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها في واشنطن لم تكن مجرد كلام، بل وأدت إلى "نتائج ملموسة".
