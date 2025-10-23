رئيس سوكار يبحث مع نائب رئيس إيه بي بي انتقال الطاقة والرقمنة في صناعة النفط الأذربيجانية

باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

التقى رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار روشن نجف مع النائب الأول لرئيس شركة إيه بي بي لشمال أوروبا تور أوف لوساند .

وجاء في بيان سوكار أن اللقاء شهد تبادل الآراء حول مسائل تحول الطاقة والرقمنة وإدارة الموارد من خلال تطبيق التقنيات المبتكرة في الصناعة.

وأطلع رئيس سوكار ضيفه على جهود أذربيجان في تحديث صناعة الطاقة والحد من انبعاثات الكربون والمشاريع المشتركة للطاقة الخضراء المنفذة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.