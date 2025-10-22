زلزال بقوة 6 درجات يضرب كامتشاتكا

باكو، 23 أكتوبر، (أذرتاج)

ضرب زلزال قوي شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرق روسيا محدثا أمواج مد عاتية (تسونامي)، وصل ارتفاعها إلى 5 أمتار، ما دفع إلى إصدار تحذيرات في العديد من الدول المطلة على المحيط الهادئ.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن خدمة الجيوفيزياء الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في كامشتكا ان الزلزال وقع على عمق 8.9 كم وعلى بعد 233 كم من مدينة بتروبافلوفسك - كامشاتسكي.