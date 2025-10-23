بريطانيا وألمانيا تطلقان عمليات مشتركة لملاحقة الغواصات الروسية وتوسيع التعاون الدفاعي

لندن، 23 أكتوبر، (أذرتاج)

بدأت المملكة المتحدة وألمانيا عمليات مشتركة بهدف مراقبة الغواصات الروسية.

ومن المقرر أن تعمل طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني والقوات البحرية الألمانية من قاعدة "راف لوسيماوث" في اسكتلندا لتنفيذ دوريات جوية مشتركة دفاعاً عن الجناحين الشرقي والشمالي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتشمل المبادرة أيضاً توسيع التعاون بين بريطانيا وألمانيا في مجالات الأمن السيبراني والتعاون العسكري لتعزيز أمن الناتو.

وسيشارك وزيرا الدفاع البريطاني جون هيلي والألماني بوريس بيستوريوس يوم الخميس في طلعة جوية مشتركة على متن طائرة الدورية البحرية البريطانية من طراز "بوزيدون بي-8إيه" وهي قادرة على كشف وتتبع الغواصات والسفن المعادية.

وتتزامن هذه الرحلة مع الذكرى السنوية لتوقيع "اتفاقية ترينيتي هاوس الدفاعية" الهامة بين بريطانيا وألمانيا العام الماضي.