قراباغ أغدام يخسر أمام أتلتيك الإسباني في دوري أبطال أوروبا

باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

خسر نادي قراباغ أغدام الأذربيجاني أمام مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني بنتيجة 3-1 في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأقيمت المباراة على ملعب سان ماميس وشهدت تسجيل هدف قراباغ الوحيد بواسطة أندرادي في الدقيقة الـ1 بينما سجل أهداف الفريق المضيف غوروسيتا في الدقيقتين الـ40 والـ88 ونافارو في الدقيقة الـ70.

وعلى الرغم من الخسارة، بقي نادي قراباغ أغدام الذي يمتلك 6 نقاط في رصيده في المركز الثالث عشر مؤقتا في حين احتل نادي بلباو المركز الواحد والعشرين بثلاث نقاط.