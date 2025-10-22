خبير: أذربيجان وكازاخستان تعملان بنشاط على مسارات لوجستية جديدة ومشروع "الكابل الأخضر" الاستراتيجي لأوروبا

أستانة، 23 أكتوبر، (اذرتاج)

قال الخبير في معهد التكامل الأوراسي عادلخان غاديلشييف في مقابلة مع وكالة أذرتاج إن علاقات الأخوة والموقع الجغرافي الاستراتيجي وخاصة في سياق إحياء طريق الحرير التاريخي يمنحان دفعاً قوياً لتطوير التعاون بين أذربيجان وكازاخستان.

وأشار الخبير إلى أن رئيسي البلدين يعملان بنشاط على إنشاء مسارات جديدة وفعالة لتطوير نظام النقل واللوجستيات في قلب أوراسيا وأن هناك "ديناميكية إيجابية" ملحوظة في هذه الاتجاهات.

وشدد غاديلشييف على أهمية تنفيذ مشروع كابل الجهد العالي تحت بحر الخزر الذي قال إنه يكتسب "أهمية استراتيجية لأوروبا بأسرها" وليس فقط لأذربيجان وكازاخستان.

وأوضح أن هذا المشروع سيقدم مساهمة كبيرة في أمن الطاقة للبلدان الأوروبية ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويهيئ الظروف لتنويع مصادر الطاقة مضيفا أن نقل "الطاقة الخضراء" من بلدان آسيا الوسطى إلى أذربيجان ومن ثم إلى أوروبا سيصبح ممكناً عبر هذا الكابل.