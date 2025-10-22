وزير الطاقة الكازاخستاني: عملية إعداد مشروع مد كابل "الطاقة الخضراء" عبر قاع بحر الخزر

أستانة، 22 أكتوبر، (اذرتاج)

تحدث وزير الطاقة الكازاخستاني يرلان أكينجينوف عن عملية إعداد مشروع مد كابل "الطاقة الخضراء" عبر قاع بحر الخزر بين كازاخستان وأذربيجان.

وجاء في وكالة كازينفورم بأن الوزير ذكر أن الموضوع الرئيسي للتعاون مع أذربيجان هو مجال الطاقة ويشمل ذلك نقل النفط عبر مسار باكو - تبيليسي - جيهان ومد كابل "الطاقة الخضراء" عبر قاع بحر الخزر.

وأشار الوزير إلى أنه "تم بالفعل إنشاء مشروع مشترك وتم تمويل مرحلة دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية".

وذكر أكينجينوف أن بنكين وأحدهما بنك التنمية الآسيوي يشاركان حالياً في تمويل المشروع.

وأضاف الوزير أن " عملية صياغة دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية جارية في الوقت الحاضر وبعد الانتهاء من هذه المرحلة سيتم تحديد التكلفة الدقيقة للمشروع واتخاذ القرار النهائي".