حرس الحدود الأذربيجاني يعتقل مواطنين من رعايا المغرب وباكستان حاولوا التسلل الى روسيا وجورجيا

باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

أعلنت خدمة الحدود الحكومية في أذربيجان أن إجراءات ضمان الحماية الموثوقة لحدود الدولة ومكافحة الهجرة غير الشرعية مستمرة بنجاح فيما جاء في بيان لها أن عناصر حرس الحدود اعتقلت خمسة أشخاص أجانب في عمليات منفصلة وهم يحاولون انتهاك حدود الدولة.

وتمكنت فرقة حدود "شاكي" من اعتقال مواطنيْن من المملكة المغربية وهما محمد فصيح وأسامة بن مولاي أثناء محاولتهما عبور الحدود من أذربيجان باتجاه الاتحاد الروسي.

في الوقت نفسه، اعتقلت فرقة حدود "شمكير" ثلاثة مواطنين من باكستان وهم علي سيد فرمان وأمير محمد شانتزغول وشاه سيد نورمان أثناء محاولتهم التسلل باتجاه جورجيا.

وتتواصل الإجراءات العملياتية والتحقيق في الوقائع المذكورة.