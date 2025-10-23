منظمة الدول التركية تناقش التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي في باكو

باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

عُقد في باكو اجتماع مجموعة العمل المعنية بالصناعة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار التابعة لمنظمة الدول التركية وذلك في إطار الاجتماع الثاني لوزراء المنظمة في هذا القطاع.

وأكد نائب الأمين العام لمنظمة الدول التركية ميري موكازان على دور التقنيات الخضراء وتسريع التحول في هذا المجال لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وأشار نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني صمد بشيرلي إلى أن المجموعة توفر منصة جيدة لتعزيز التعاون ومناقشة المبادرات الجديدة عبر العالم التركي.

وتركزت المناقشات حول شؤون رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإنتاج الصناعي وتنفيذ برامج تعزيز النظام البيئي للابتكار وتشجيع الاستثمار وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما جرى تبادل الآراء بشأن المبادرات المشتركة في مجال تطوير وتصنيع تكنولوجيا الفضاء.

وفي سياق الزيارة، اطلع الوفد على أنشطة "بيت الأعمال الصغيرة والمتوسطة" في باكو وهو نموذج مبتكر لتقديم خدمات الأعمال من جهات حكومية وخاصة في مكان واحد. وأفادت الوكالة الأذربيجانية لتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة كوبيا بأن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أوصت في عام 2024 بتطبيق هذا النموذج كـ"ممارسة مبتكرة ومثال يحتذى به" للبلدان الأعضاء فيها.