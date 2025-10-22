رحالة دوليون يختتمون جولتهم في قراباغ بتفقد دمار فضولي ومشاهدة عملية لتفجير الألغام

فضولي، 23 أكتوبر، أذرتاج

اختُتمت زيارة الرحالة الدوليين من ثماني بلدان بقيادة كوليا سبورين رئيس نادي مؤتمر المسافرين الدوليين المتطرفين إلى منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الأذربيجانيتين في 23 أكتوبر بزيارة مدينة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني .

وتم إطلاع الوفد على الدمار الذي لحق بمدينة فضولي، حيث أُشير إلى أن المدينة دُمرت بالكامل خلال فترة الاحتلال الأرميني وتعرضت للنهب والسلب والخراب والهدم وتم بيع أو استخدام مواد البناء كـ"مستعملة".

وتم إطلاع الضيوف على أعمال إعادة البناء والإصلاح والإعمار، حيث اكتمل بناء أول مجمع سكني يعيش فيه حالياً حوالي 824 عائلة فيما جرى اللفت الى أن جميع الأعمال المنفذة في المدينة يتم تمويلها من الميزانية الأذربيجانية. كما ذُكر أن أعمال البناء تشمل مدرسة ومركزاً لإبداع الأطفال أهدتهما أوزبكستان وكازاخستان.

وفي قرية هوراديز، تم إبلاغ الرحالة بمشكلة الألغام الأرضية في الأراضي المحررة التي تعيق عودة السكان اللاجئين سابقا خاصة حول الآبار والينابيع وتم التأكيد على أن أذربيجان تستخدم أحدث المعدات وكلاب الكشف عن الألغام لعمليات التطهير.

واختتمت الجولة بقيام الرحالة بمراقبة عملية تفجير ألغام تم تنظيمها لهم في المنطقة.