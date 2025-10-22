التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السابع والعشرون

باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم السابع والعشرون من الحرب الوطنية:

* غرد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حسابه على تويتر أن جيش أذربيجان المظفر حرر من الاحتلال الأرميني قريتي دولانلار وبنيادلي بولاية خوجاوند وقرى داغ توماسلي ونوسوس وخلفلي ومينباشيلي وأويس علي بولاية جبرائيل وقريتي وَنَدْلي وميرزاحسنلي بولاية زنكيلان وقرى زيلانلي وكرد ماهريزلي وموغانلي وألاقورشاق بولاية قبادلي.

* كالم الرئيس إلهام علييف هاتفيا مع والد الشهيد شكور حامدوف الذي ضحى بروحه من اجل تحرير قبادلي.

* قالت وزارة الدفاع في بيان إن عمليات جيش أذربيجان المظفر أسفرت عن إنزال ضربات قاسية على وحدات قوات أرمينيا الاحتلالية في وجهات فضولي وجبرائيل وقبادلي وتدمير بضعة مراكز قاعدية للعدو وتحرير عدد من الأراضي والمرتفعات المهمة وأضرار غير قابلة للإصلاح والتجديد على احتياطيات رئيسية والبنية التحتية العسكرية للعدو. وفقد العدو بالفعل إدارة قواته. مجندون أتي بهم من ولايتي تاووش وسيسيان الأرمينيتين الى قراباغ الجبلي امتنعوا عن خوض قتال وتركوا مواقعهم فارين.

* أسقطت وحدات جيش أذربيجان طائرتين بدون طيار لقوات أرمينيا الاحتلالية وأنزلت طائرتين مسيرتين لها بوسائل تقنية خاصة. ودمرت كذلك طائرة مسيرة تكتيكية كانت قد حاولت التحليق في اتجاه ولاية أغجابدي.

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى الى 63 مدنيا والمصابين الى 298 جريح بجانب تعرض 2156 بيت و 398 منشأة مدنية و 90 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الفترة ما بين 27 أيلول والساعة 12:00 يوم 23 أكتوبر 2020م.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن تدمير قوات أرمينيا وأسلحتها ومعداتها القتالية وكذلك أفرادها ووسائلها للنقل المدرعة عند محاولتهم تبديل مواقع والقضاء على عصابات متطوعة لقوات أرمينيا ومعداتها القتالية وعدة وحدات مدفعية ومركز القيادة للعدو اللعين في وجهتي خوجاوند وفضولي.