لجنة أذربيجان وصربيا تجتمع في بلغراد لمناقشة الطاقة والتجارة

باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

عُقد الاجتماع التاسع للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي بين أذربيجان وصربيا إلى جانب منتدى أعمال أذربيجاني صربي في العاصمة الصربية بلغراد وسبق الاجتماع وضع وفد أذربيجان أكاليل الزهور على نصب الزعيم القومي حيدر علييف في حديقة تاشمايدان.

وترأس الاجتماع الرئيسان المشاركان للجنة وهما وزير المالية الأذربيجاني ساحل باباييف ووزير الثقافة الصربي نيكولا سيلاكوفيتش.

وشدد الوزير باباييف على أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مبنية على الثقة المتبادلة والصداقة مؤكداً أن الإرادة السياسية القوية والصداقة الشخصية بين الرئيسين إلهام علييف وألكسندر فوتشيتش تشكل الأساس المتين للعلاقات.

وكان التعاون في مجال الطاقة محور تركيز الاجتماع وأشار باباييف إلى أن أذربيجان بدأت إمداد صربيا بالغاز الطبيعي اعتباراً من يناير 2024، حيث تم تصدير نحو 300 مليون متر مكعب حتى الآن. كما يجري تطوير التعاون في بناء محطة طاقة غازية توربينية مركبة بقدرة 500 ميجاوات في مدينة نيش.

ومن جانبه، أكد الوزير سيلاكوفيتش أن العلاقات بين صربيا وأذربيجان مبنية على مبادئ الاحترام المتبادل والمنافع مشدداً على أن البلدين يدعمان سيادة ووحدة أراضي بعضهما بعضا. وقدم سيلاكوفيتش شكره لأذربيجان على عدم اعترافها بـ"استقلال" كوسوفو الأحادي الجانب ودعمها المستمر لصربيا في المنظمات الدولية.

وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على بروتوكول حول نتائج الاجتماع التاسع للجنة الحكومية الدولية إضافة إلى خارطة طريق لتنفيذ أنشطة بين وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة الأذربيجانية كوبيا ووكالة التنمية الصربية.

واختتمت الفعاليات بمنتدى أعمال شاركت فيه أكثر من 50 شركة، حيث دعا باباييف الشركات الصربية للمشاركة بنشاط في مشاريع إعادة البناء والإعمار في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني.