إجلاء 6 مواطنين من رعايا أذربيجان من سورية الى ارض الوطن

باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

تم إجلاء 6 أشخاص من رعايا أذربيجان وهم امرأتان و4 أطفال من الجمهورية العربية السورية إلى ارض الوطن في 22 أكتوبر.

وجاء في بيان وزارة الخارجية أن إحضار المواطنين الى الوطن أتى نتيجة للتدابير المنفذة مرحليا من قبل حكومة أذربيجان.

وبعد أن تم تحديد مكان المواطنين وتشخيص هوياتهم وتبعيتهم لجمهورية أذربيجان مما تبعه إيفاد ممثلين للمؤسسات الحكومية ذات الصلة المنضمة الى فريق العمل المسؤول عن إجلاء مواطني أذربيجان من سورية مع ضمان إجراء الفحص الطبي والنفسي الأولي للمُعادين.

ومن المقرر اتخاذ التدابير اللازمة بهدف إعادة التأهيل الاجتماعي للمُعادين وإعادة دمجهم في المجتمع.

كما عُقدت خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع المؤسسات الحكومية السورية ذات الصلة بخصوص إعادة مواطنينا إلى الوطن.

سيستمر اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة مواطني أذربيجان الذين وقعوا ضحية للنزاعات المسلحة في أراضي الدول الأجنبية.