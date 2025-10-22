توظيف طواقم التحكيم لإدارة مباريات الجولة التاسعة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

أعلنت إدارة دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم طواقم التحكيم لإدارة مباريات الجولة التاسعة بدوري الممتاز التي تقام أيام 24-26 أكتوبر الجاري.

24 أكتوبر، الجمعة

كروان يفلاخ - توران طاووس، الحكام بايراموف ومحمدوف وزينالوف وعلييف، ملعب شاماخي المركزي، شاماخي

كبز كنجة - إيميشلي، الحكام أومودلو ومحمدوف وعباسوف ومحمودوف، ملعب غابالا المركزي، غابالا

25 أكتوبر، السبت

أراز نخجوان - صباح باكو، الحكام أحمدوف ورمضانوف وإمامي ورحيموف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، أبشرون

زيرة باكو - سومقايت، الحكام جباروف وبايراموف وطالبزاده وأحمدوف، ملعب مجمع زيرة الرياضي، باكو

26 أكتوبر، الأحد

غابالا - نفطجي باكو، الحكام أقايف وأمير علي وقولييف وحسنلي، ملعب غابالا المركزي، غابالا

قراباغ أغدام - شاماخي، الحكام قربانوف وعزيزلي وإبراهيموف وعلييف، ملعب أذرصون أرينا، باكو

هذا ويتصدر الترتيب بعد نتائج الجولة الثامنة قراباغ برصيد 16 نقطة ويليه توران طاووس ثانيا برصيد 15 نقطة وأراز نخجوان ثالثا بنفس الرصيد وصباح رابعا وسومقايت خامسا برصيد 14 نقطة لكل واحد منهما وزيرة سادسا برصيد 13 نقطة وشاماخي سابعا وإيميشلي ثامنا ونفطجي تاسعا برصيد 9 نقاط لكل واحد منها وغابالا عاشرا وكروان يفلاخ حادي عشر برصيد 5 نقاط لكل واحد منهما وكبز ثاني عشر برصيد 3 نقاط.