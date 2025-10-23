محافظ البنك المركزي الأذربيجاني يبحث مع الخبراء مسائل السياسة النقدية وتطور القطاع المالي

باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

عقد محافظ البنك المركزي الأذربيجاني طالح كاظموف اجتماعاً جديداً مع الخبراء في الشأن المالي والاقتصادي.

وجاء في بيان البنك المركزي الأذربيجاني أن الاجتماع شهد مناقشات مثمرة وبناءة حول مسائل الساعة في العمل المصرفي المركزي.

وشملت المباحثات موضوعات رئيسية منها السياسة النقدية وأطر الرقابة والتنظيم إضافة إلى ديناميكيات تطور القطاع المالي في البلد.