محكمة باكو العسكرية تعلن شهادات المتضررين: تعذيب و"روليت روسية" وقتل أسير على يد المواطنين الأرمن

باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

استؤنفت محاكمة مجموعة من المواطنين الأرمن من رعايا جمهورية أرمينيا المتهمين بارتكاب الجرائم الكبرى والحربية في محكمة باكو العسكرية في 23 أكتوبر اليوم، حيث تم الإعلان عن إفادات المتضررين وورثة الضحايا والقتلى.

ووجاء في شهادة المتضرر آزاد كامل أوغلو طاهروف أنه كُسرت إحدى أسنانه جراء تعرضه لضربة قوية بفوهة بندقية آلية من قبل شرطي يُدعى ماكسيم أثناء أسره في أرمينيا. كما أطفأ ماكسيم المذكور سيجارة مشتعلة في عنقه.

وتضمنت الإفادة اتهاماً خطيراً بقيام ماكسيم المشار اليه بلعب "لعبة الروليت الروسية" بمسدس ذي أسطوانة، حيث وضع رصاصة واحدة ووجه المسدس بالتناوب إلى رأس طاهروف وزملائه ونتيجة لذلك، أُطلق الرصاص على احد الأسراء تقي بايراموف وقتل على الفور وتم نقل جثة الأسير القتيل بايراموف ودفنها على ضفة النهر بطلب من العسكريين الأرمن.

وجاء في إفادتي المتضررين تلمان ببر أوغلو زينالوف وبهروز تابديق أوغلو نصيروف أنهما أصيبا جراء حادثين منفصلين لانفجار لغم مضاد للأفراد أثناء قيامهما بعملية تطهير ألغام في قرية ميهديلي التابعة لولاية جبرائيل، مشيرين إلى أن اللغمين كانا قد زُرعا عمداً من قبل عناصر القوات المسلحة الأرميني والمجموعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية خلال فترة الاحتلال الأرميني.

هذا وتستمر محاكمة المواطنين الأرمن المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد السلام والإنسانية، بما في ذلك إعداد وشن الحرب العدوانية والإبادة الجماعية وانتهاك قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب والاستيلاء على السلطة بالقوة والاحتفاظ بها بالقوة وغيرها من الجرائم المتعددة التي ارتُكبت نتيجة للعدوان العسكري الأرميني ضد أذربيجان.