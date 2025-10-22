وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

سياسة

محكمة باكو العسكرية تعلن شهادات المتضررين: تعذيب و"روليت روسية" وقتل أسير على يد المواطنين الأرمن

محكمة باكو العسكرية تعلن شهادات المتضررين: تعذيب و"روليت روسية" وقتل أسير على يد المواطنين الأرمن

باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

استؤنفت محاكمة مجموعة من المواطنين الأرمن من رعايا جمهورية أرمينيا المتهمين بارتكاب الجرائم الكبرى والحربية في محكمة باكو العسكرية في 23 أكتوبر اليوم، حيث تم الإعلان عن إفادات المتضررين وورثة الضحايا والقتلى.

ووجاء في شهادة المتضرر آزاد كامل أوغلو طاهروف أنه كُسرت إحدى أسنانه جراء تعرضه لضربة قوية بفوهة بندقية آلية من قبل شرطي يُدعى ماكسيم أثناء أسره في أرمينيا. كما أطفأ ماكسيم المذكور سيجارة مشتعلة في عنقه.

وتضمنت الإفادة اتهاماً خطيراً بقيام ماكسيم المشار اليه بلعب "لعبة الروليت الروسية" بمسدس ذي أسطوانة، حيث وضع رصاصة واحدة ووجه المسدس بالتناوب إلى رأس طاهروف وزملائه ونتيجة لذلك، أُطلق الرصاص على احد الأسراء تقي بايراموف وقتل على الفور وتم نقل جثة الأسير القتيل بايراموف ودفنها على ضفة النهر بطلب من العسكريين الأرمن.

وجاء في إفادتي المتضررين تلمان ببر أوغلو زينالوف وبهروز تابديق أوغلو نصيروف أنهما أصيبا جراء حادثين منفصلين لانفجار لغم مضاد للأفراد أثناء قيامهما بعملية تطهير ألغام في قرية ميهديلي التابعة لولاية جبرائيل، مشيرين إلى أن اللغمين كانا قد زُرعا عمداً من قبل عناصر القوات المسلحة الأرميني والمجموعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية خلال فترة الاحتلال الأرميني.

هذا وتستمر محاكمة المواطنين الأرمن المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد السلام والإنسانية، بما في ذلك إعداد وشن الحرب العدوانية والإبادة الجماعية وانتهاك قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب والاستيلاء على السلطة بالقوة والاحتفاظ بها بالقوة وغيرها من الجرائم المتعددة التي ارتُكبت نتيجة للعدوان العسكري الأرميني ضد أذربيجان.

 

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

رئيس وزراء أرمينيا: أذربيجان رفعت كل قيود ترانزيت البضائع الى أرمينيا وذلك دليل على أن السلام انتقل إلى "الممارسة العملية"
  • ٢٣.١٠.٢٠٢٥ [١٥:٢٤]

رئيس وزراء أرمينيا: أذربيجان رفعت كل قيود ترانزيت البضائع الى أرمينيا وذلك دليل على أن السلام انتقل إلى "الممارسة العملية"

إجلاء 6 مواطنين من رعايا أذربيجان من سورية الى ارض الوطن
  • ٢٣.١٠.٢٠٢٥ [١٤:١٩]

إجلاء 6 مواطنين من رعايا أذربيجان من سورية الى ارض الوطن

رئيسة البرلمان الأذربيجاني تلتقي وزير خارجية إستونيا
  • ٢٢.١٠.٢٠٢٥ [٢٠:٥٧]

رئيسة البرلمان الأذربيجاني تلتقي وزير خارجية إستونيا

رئيس وزراء أذربيجان في منتدى طريق الحرير: حجم الشحن عبر الممر الأوسط يزداد 90 في المائة واتفاقيات السلام ستفتح مسارات جديدة
  • ٢٢.١٠.٢٠٢٥ [١٧:١٥]

رئيس وزراء أذربيجان في منتدى طريق الحرير: حجم الشحن عبر الممر الأوسط يزداد 90 في المائة واتفاقيات السلام ستفتح مسارات جديدة

وزير خارجية إستونيا يزور مقابر الشهداء في باكو
  • ٢٢.١٠.٢٠٢٥ [١٦:١٠]

وزير خارجية إستونيا يزور مقابر الشهداء في باكو

وزير خارجية إستونيا يزور حديقة النصر في باكو
  • ٢٢.١٠.٢٠٢٥ [١٦:٠١]

وزير خارجية إستونيا يزور حديقة النصر في باكو

وزيرا خارجية أذربيجان وإستونيا يناقشان التعاون الاقتصادي
  • ٢٢.١٠.٢٠٢٥ [١٥:٥٠]

وزيرا خارجية أذربيجان وإستونيا يناقشان التعاون الاقتصادي

رئيس الوزراء الأذربيجاني يلتقي رئيس الوزراء الجورجي في تبليسي
  • ٢٢.١٠.٢٠٢٥ [١٥:٣٨]

رئيس الوزراء الأذربيجاني يلتقي رئيس الوزراء الجورجي في تبليسي

وزير خارجية إستونيا: سنفتح سفارة في أذربيجان قريبا
  • ٢٢.١٠.٢٠٢٥ [١٥:٣٥]

وزير خارجية إستونيا: سنفتح سفارة في أذربيجان قريبا

بريطانيا وألمانيا تطلقان عمليات مشتركة لملاحقة الغواصات الروسية وتوسيع التعاون الدفاعي

  • [17:30]

رئيس وزراء أرمينيا: أذربيجان رفعت كل قيود ترانزيت البضائع الى أرمينيا وذلك دليل على أن السلام انتقل إلى "الممارسة العملية"

  • [15:24]

محكمة باكو العسكرية تعلن شهادات المتضررين: تعذيب و"روليت روسية" وقتل أسير على يد المواطنين الأرمن

  • [15:12]

رحالة دوليون يختتمون جولتهم في قراباغ بتفقد دمار فضولي ومشاهدة عملية لتفجير الألغام

  • [14:38]

تقديم مفاتيح البيوت إلى العائلات التي أعيدت اليوم إلى قرية طازه بناء في خوجالي المحررة من الاحتلال الأرميني - محدث

  • [14:27]

إجلاء 6 مواطنين من رعايا أذربيجان من سورية الى ارض الوطن

  • [14:19]

وزير الطاقة الكازاخستاني: عملية إعداد مشروع مد كابل "الطاقة الخضراء" عبر قاع بحر الخزر

  • [13:19]

خبير: أذربيجان وكازاخستان تعملان بنشاط على مسارات لوجستية جديدة ومشروع "الكابل الأخضر" الاستراتيجي لأوروبا

  • [12:45]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السابع والعشرون

  • [12:24]

توظيف طواقم التحكيم لإدارة مباريات الجولة التاسعة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

  • [11:38]

زلزال بقوة 6 درجات يضرب كامتشاتكا

  • [11:27]

سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 62 دولارا

  • [11:07]

ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني

  • [11:02]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • [10:54]

قراباغ أغدام يخسر أمام أتلتيك الإسباني في دوري أبطال أوروبا

  • [09:54]

رئيسة البرلمان الأذربيجاني تلتقي وزير خارجية إستونيا

  • 22.10.2025 [20:57]

رئيس لجنة الدولة لشؤون الطوائف الدينية: نموذج التعليم الديني في أذربيجان قائم على التسامح والهدف تطويره لمكافحة التطرف
"التعليم الديني ليس مجرد وسيلة لإثراء المعرفة والتصورات الدينية، بل هو أداة مهمة لإحداث الاستقرار والانسجام داخل المجتمع"

  • 22.10.2025 [20:47]

رحالة دوليون يزورون قراباغ وزنكزور الشرقية: زيارة لمسجد أغدام وجامعة خانكندي ومعرض لاتشين

  • 22.10.2025 [20:26]

الفاتيكان يستقبل "لوحة أديان السماء" الأذربيجانية: سجاد ثلاثي يجسد القيم المشتركة بين اليهودية والمسيحية والإسلام

  • 22.10.2025 [20:18]

"أذرغولد" تبحث مع بنك أبوظبي التجاري التعاون في مشاريع القطاع غير النفطي والتنمية المستدامة

  • 22.10.2025 [19:58]

مدير معهد الأدب الوطني يدعو لتحديث التعليم الديني ليشمل التكنولوجيا ومهارات الإدارة لدعم المجتمع

  • 22.10.2025 [19:13]

المدير التنفيذي لمركز باكو الدولي للتعددية الثقافية: نموذجنا في علاقة الدين والدولة نموذج إيجابي للعالم ويقوم على التسامح

  • 22.10.2025 [19:01]

وزير النقل الأذربيجاني: الممر الأوسط ليس بديلاً بل شريان يربط الشرق والغرب

  • 22.10.2025 [18:27]

المغرب: تنظيم الدورة 14 لمهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات

  • 22.10.2025 [17:28]

نائب وزير التعليم الأذربيجاني: المعرفة السليمة بالدين أساس التربية الروحية والتسامح والاحترام المتبادل
"برامج بعض المواد الدراسية تتضمن معلومات عن الدين والتراث الديني والثقافي في أقسام خاصة "

  • 22.10.2025 [17:27]

رئيس وزراء أذربيجان في منتدى طريق الحرير: حجم الشحن عبر الممر الأوسط يزداد 90 في المائة واتفاقيات السلام ستفتح مسارات جديدة

  • 22.10.2025 [17:15]

رئيس معهد اللاهوت الأذربيجاني: نموذجنا التعليمي "فريد" ويقوم على نهج عابر للمذاهب لمواجهة تحديات العصر

  • 22.10.2025 [16:59]

رئيس البنك المركزي الأذربيجاني: الثقة في العملة الوطنية تتعزز وتراجع الدولرة إلى 29 في المائة

  • 22.10.2025 [16:21]

باكو تستضيف ندوة دولية حول "نماذج التعليم الديني الحديثة" بمشاركة 14 بلدا - محدث

  • 22.10.2025 [16:13]

وزير خارجية إستونيا يزور مقابر الشهداء في باكو

  • 22.10.2025 [16:10]

 التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس والعشرون

  • 22.10.2025 [16:06]

وزير خارجية إستونيا يزور حديقة النصر في باكو

  • 22.10.2025 [16:01]

وزيرا خارجية أذربيجان وإستونيا يناقشان التعاون الاقتصادي

  • 22.10.2025 [15:50]

رئيس الوزراء الأذربيجاني يلتقي رئيس الوزراء الجورجي في تبليسي

  • 22.10.2025 [15:38]

وزير خارجية إستونيا: سنفتح سفارة في أذربيجان قريبا

  • 22.10.2025 [15:35]

وزير الخارجية الإستوني: نشيد بعملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا

  • 22.10.2025 [15:19]

الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء ويقلد بوسام "الاستقلال"

  • 22.10.2025 [15:05]

وزير خارجية إستونيا: أذربيجان تلعب دورا مهما للغاية في المنطقة

  • 22.10.2025 [14:45]

وزير الخارجية: تسرنا ملاحظة ديناميكية إيجابية بعد تشكيل مفوضية جديدة منذ مطلع 2025م

  • 22.10.2025 [14:36]

وزير الخارجية: أذربيجان ترى علاقاتها مع إستونيا كاتصالات تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل

  • 22.10.2025 [14:29]

رئيس وزراء أرمينيا يشكر رئيس أذربيجان

  • 22.10.2025 [14:16]

المدير التنفيذي لوكالة اذبرومو: استثمارات أذربيجان في كازاخستان تبلغ 225 مليون دولار

  • 22.10.2025 [13:17]

الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير خارجية إستونيا

  • 22.10.2025 [13:00]

رئيس وزراء أذربيجان يشارك كمتحدث رئيسي في منتدى طريق الحرير بجورجيا لبحث تعميق التجارة بين آسيا وأوروبا

  • 22.10.2025 [12:23]

احتياطيات أذربيجان الاستراتيجية من النقد الأجنبي ترتفع إلى 81.5 مليار دولار وتغطي 37 شهراً من الواردات

  • 22.10.2025 [12:14]

وصول الرحالة الدوليين إلى قراباغ في زيارة الـ 15 من نوعها للتعرف على جهود إعادة الإعمار

  • 22.10.2025 [12:01]

ارتفاع صادرات أذربيجان من الطماطم بنسبة 23.1 في المائة

  • 22.10.2025 [11:48]

سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 42 دولارا

  • 22.10.2025 [10:46]

سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 62 دولارا

  • 22.10.2025 [10:43]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 22.10.2025 [10:37]

أذربيجان وكازاخستان تناقشان الذكاء الاصطناعي واللوجستيات بمنتدى أستانا للأعمال

  • 22.10.2025 [09:45]

رئيس الوزراء الأذربيجاني يزور جورجيا

  • 22.10.2025 [09:13]

الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن زيارته كازاخستان

  • 22.10.2025 [08:56]

رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تترأس جلسة نقاش في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

  • 21.10.2025 [20:51]

الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته كازاخستان

  • 21.10.2025 [20:14]

بحث مسائل التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية للدول التركية

  • 21.10.2025 [19:39]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا
تأجيل الجلسة بسبب تنحي المتهم عن محاميه الى الأسبوع القادم

  • 21.10.2025 [19:29]

رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان ببيانين صحفيين - محدث

  • 21.10.2025 [19:02]

الرئيسان إلهام علييف وقاسم جومرد توكايف يزوران مركز "عالم أيه إي" الدولي للذكاء الاصطناعي في أستانا

  • 21.10.2025 [17:49]

عقد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى المشترك الأذربيجاني الكازاخستاني في أستانا - محدث

  • 21.10.2025 [17:04]

تبادل الوثائق الأذربيجانية الكازاخستانية - محدث

  • 21.10.2025 [16:21]

الرئيس إلهام علييف: مشروع "مسار ترامب لأجل السلام والازدهار" سيتم تنفيذه بالتأكيد

  • 21.10.2025 [15:56]

انطلاق فعاليات الدورة الأولى للمعرض الدولي للكتاب بنواكشوط

  • 21.10.2025 [14:22]

عقد اجتماع رئيسي برلماني أذربيجان وأرمينيا في جنيف

  • 21.10.2025 [14:22]

الرئيس إلهام علييف: من المرتقب ان يحدث افتتاح ممر زنكزور الى نهاية 2028م

  • 21.10.2025 [14:16]

الرئيس إلهام علييف: تفاعل باكو واستانا النشط يحمل أهمية جيوسياسية جادة

  • 21.10.2025 [14:12]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان رفعت جميع القيود المفروضة منذ فترة الاحتلال على نقل الشحنات الى أرمينيا

  • 21.10.2025 [13:56]

الرئيس إلهام علييف: قد استهلت فترة السلام بين أذربيجان وأرمينيا

  • 21.10.2025 [13:44]

رئيس أذربيجان يثني على دعم كازاخستان الثابت لسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها

  • 21.10.2025 [13:39]

ورشة يونا وسبوتنيك تكشف خطورة التزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي وطٌرق التعرف عليه

  • 21.10.2025 [13:36]

رئيس كازاخستان يؤكد على أهمية تاريخية لاتفاقيات واشنطن بين أذربيجان وأرمينيا

  • 21.10.2025 [13:27]

أذربيجان تخطط لإنتاج الأقمار الصناعية محلياً وتطلق قمرها الجديد بواسطة "سبيس إكس"

  • 21.10.2025 [13:17]

رئيس كازاخستان يثني على مساهمة الرئيس إلهام علييف في تطوير العلاقات الثنائية

  • 21.10.2025 [13:10]

الرئيس توكاييف: أذربيجان دولة استثنائية وشقيقة لكازاخستان

  • 21.10.2025 [13:02]

رئيس كازاخستان: لزيارة الرئيس الأذربيجان أهمية كبرى لتطوير الشراكة الاستراتيجية المستقبلي بين البلدين

  • 21.10.2025 [13:02]

وسائل الإعلام: تأجيل الاجتماع المخطط بين لافروف و روبيو

  • 21.10.2025 [12:55]

رئيسا أذربيجان وكازاخستان يعقدان اجتماعا على انفراد - محدث

  • 21.10.2025 [12:51]

بحث مسائل التعاون في الرقمنة والابتكار بين أذربيجان وكازاخستان

  • 21.10.2025 [12:48]

الاتحاد الأوروبي يوقف تدريجيا استيراد الغاز الروسي

  • 21.10.2025 [12:24]

عرض مشروع مشترك لتطوير الممر الأوسط على الرئيسين الأذربيجاني والكازاخستاني

  • 21.10.2025 [12:22]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الخامس والعشرون

  • 21.10.2025 [12:13]

رئيس كازاخستان: أذربيجان تلعب دوراً بالغ الأهمية كقوة إقليمية

  • 21.10.2025 [12:00]

سفيرة الجزائر في أذربيجان تنضم لعمال الحصاد في حقول قطن بلا‌سوار وتبدي اهتماماً بالتقنيات الزراعية

  • 21.10.2025 [11:44]

عقد الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال الكازاخستاني الأذربيجاني في أستانا

  • 21.10.2025 [11:37]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • 21.10.2025 [11:01]

قطر تستضيف الاجتماع الخامس والعشرين للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

  • 21.10.2025 [10:54]

طاقم التحكيم الأذربيجاني يدير مباراة أخرى بدوري أوروبا

  • 21.10.2025 [10:48]

انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

  • 21.10.2025 [10:41]

رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تلتقي نظيرتها الناميبية ورئيس مجلس نواب البوسنة في جنيف وتثني على "عدم الانحياز"

  • 21.10.2025 [10:39]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 21.10.2025 [10:37]

حفل استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كازاخستان

  • 21.10.2025 [10:21]

مبعوث الرئيس الأذربيجاني يناقش في إيران "المرحلة الجديدة" للعلاقات الثنائية والأمن الإقليمي

  • 21.10.2025 [10:07]

أذربيجان تؤكد أهمية عملية السلام ودورها كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي في قمة لكسمبرغ

  • 21.10.2025 [09:53]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • 20.10.2025 [21:40]

وزير دفاع أذربيجان يزور سمرقند لحضور تدريبات "بيرليك 2025" ويبحث التعاون العسكري مع نظيره الأوزبكستاني

  • 20.10.2025 [19:51]

رئيسة المجلس الوطني: الألغام والمفقودون يمثلان أكبر تحدٍ إنساني: أكثر من 400 ضحية ألغام منذ 2020

  • 20.10.2025 [19:09]

الاتحاد الأوروبي سيوقف واردات الغاز الروسي بالكامل حتى 2027: حصة روسيا تتراجع من 45 إلى 13 في المائة

  • 20.10.2025 [17:50]

رئيسة المجلس الوطني تعتبر إعلان واشنطن خطوة "تاريخية" لإنهاء الصراع في جنوب القوقاز

  • 20.10.2025 [17:33]

رئيسة المجلس الوطني: الشعب الأذربيجاني عاش تجربة الأزمة الإنسانية

  • 20.10.2025 [17:28]

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يصل في زيارة دولة إلى كازاخستان

  • 20.10.2025 [16:36]