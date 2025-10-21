وزير خارجية إستونيا: سنفتح سفارة في أذربيجان قريبا

باكو، 22 أكتوبر، (أذرتاج)

قال وزير خارجية إستونيا مارقوس تساهكنا في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم في باكو مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف إنه يجب على حكومة إستونيا أن تعزز تمثيلها في أذربيجان وسنقوم قريبا بفتح سفارة كاملة الصلاحيات هنا.

كما اشار الوزير إلى أن هذه الخطوة مهمة جدا من حيث تعميق التعاون على المستوى الدبلوماسي وكذلك في المجالات السياسية والتجارية.