مدير معهد الأدب الوطني يدعو لتحديث التعليم الديني ليشمل التكنولوجيا ومهارات الإدارة لدعم المجتمع

باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج

قال نائب رئيس المجلس الوطني الأذربيجاني ومدير متحف نظامي الكنجوي للأدب الأذربيجاني الوطني الأكاديمي رفائيل حسينوف في كلمة ألقاها في افتتاح الندوة الدولية "نماذج التعليم الديني الحديثة" إن الهدف من ندوة "نماذج التعليم الديني الحديثة" هو التوفيق بين القيم الروحية ومتطلبات العالم المعاصر.

وأكد حسينوف أن التعليم الديني المنظم بشكل احترافي لا يلعب دوراً مهماً لرجال الدين فقط، بل و"للثقافة الدينية للمجتمع بأكمله" أيضا وأشار إلى أن استمرار الحفاظ على القيم الروحية والنظام الاجتماعي يعتمد على مستوى هذا التعليم.

وشدد نائب المجلس الوطني على أن التعليم الديني يجب أن يواكب متطلبات العصر التكنولوجي ويجد طرقاً للاستفادة الفعالة من التقنيات الجديدة مضيفا أن التكنولوجيا التي كان يُنظر إليها سابقاً على أنها "عمل شيطاني" تحولت إلى "قوة ملائكية" تخدم الإنسانية عند استخدامها بحكمة.

وفي إشارة إلى تجربة أذربيجان التاريخية قال حسينوف إن الهدف الحديث يجب أن يكون تخريج متخصصين ليسوا فقط جيدين في اللاهوت، بل ويمتلكون أيضاً "المعرفة في مجالات الإدارة والمسؤولية الاجتماعية" إلى جانب العلوم الأخرى.