الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء ويقلد بوسام "الاستقلال"

باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الثاني والعشرين من أكتوبر اليوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ويقلده بوسام "الاستقلال".

ورحب الرئيس علييف بيعقوب أيوبوف وقال: السيد يعقوب المُعَلّم المحترم، أولاً وقبل كل شيء، أهنئكم بمناسبة يوبيلكم القادم وأتمنى لكم الصحة والنجاحات الجديدة وقد ساهمتم في تنمية أذربيجان من خلال عملكم لسنوات عديدة في مناصب مسؤولة مختلفة وأقدّر ذلك تقديراً عالياً وتعرفون وأنا أعرف أيضاً أن الزعيم الوطني حيدر علييف كان يوليكم اهتماماً دائماً وقد عيّنكم في مناصب مسؤولة ككادر شاب في سبعينيات القرن الماضي ومنحكم ثقة كبيرة وقد أثبتم أنكم جديرون بهذه الثقة ولهذا السبب بالتحديد وبعد أن تولى الزعيم الوطني السلطة عام 1993 بناءً على طلب الشعب، جدد ثقته بكم في فترة الاستقلال من خلال تعيينكم في عدة مناصب مسؤولة وبموجب مرسوم منه تم تعيينكم في منصب كبير النائب الأول لرئيس الوزراء وهو منصب كبير وأنتم تعملون في هذا المنصب منذ تلك السنوات وخلال فترة رئاستي الممتدة لـ 22 عاماً منحتكم الثقة مراراً وتكراراً، حيث كنت أعيد تعيينكم في هذا المنصب بعد كل انتخابات رئاسية واليوم، عندما أقدم لكم هذه الجائزة الحكومية أريد أن أقول إنني راضٍ عن عملكم وتخدمون الدولة والوطن بإخلاص وتفانٍ وأنتم دائماً صارمون في عملكم وتنفذون توجيهاتي على الوجه المطلوب وبالنظر إلى خدماتكم الجليلة فقد قمت بتقليدكم وسام "الاستقلال" وهو أرفع وسام لدولة أذربيجان واسمحوا لي أن أقدم لكم هذا الوسام الرفيع.

قدم الرئيس إلهام علييف وسام "الاستقلال" ليعقوب أيوبوف قائلاً "أهنئكم."

يعقوب أيوبوف: شكراً لكم.

وأعرب يعقوب أيوبوف عن امتنانه لرئيس الدولة لتقديره العالي لعمله وشارك ذكرياته عن الزعيم الوطني حيدر علييف مشيراً إلى أنه سعى دائماً ليكون جديراً بالثقة التي أولاه إياها الزعيم الوطني والرئيس إلهام علييف وأشار إلى أن السلامة الإقليمية والسيادة لأذربيجان قد استُعيدت بالكامل بفضل قيادة رئيس الدولة وقال: أنتم شخصية عظيمة لأنكم أعدتم أراضي أذربيجان ولم يكن بمقدور أحد أن يفعل ذلك ولم يكن ممكناً وأنتم إنسان رائع عالي الكفاءة وعبقري ولهذا، يراكم الشعب كله والعالم كله ويفتخر بكم".

مؤكداً أن تقليده وسام "الاستقلال" شرف عظيم له قال يعقوب أيوبوف: لن أنسى هذا ما حييت وسأسعى جاهداً قدر استطاعتي لخدمتكم وخدمة دولتنا."

الرئيس إلهام علييف: شكراً جزيلاً لكم.