 التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس والعشرون

باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم السادس والعشرون من الحرب الوطنية:

* غرد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حسابه على تويتر أن جيش أذربيجان المظفر حرر من الاحتلال الأرميني قرى ملا ولي ويوخاري رفع الدينلي وأشاغي رفع الدينلي بمحافظة فضولي وقرى سيريك وشيخلار ومستاليبايلي ودرزيلي بولاية جبرائيل.

* غرد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حسابه على تويتر أن جيش أذربيجان المظفر حرر من الاحتلال الأرميني قرى كولّوقيشلاق ومالاتكيشين وكند زنكيلان وجينليك وولي قولوبايلي وقرادره وتشوبه دره وتتار وتيري وأمير خانلي وقارقولو وبارتاز ودلّكلي وقصبة أق بند بولاية زنكيلان.

* استقبل الرئيس إلهام علييف أمين المظالم التركي.

* نتيجة لعمليات جيش أذربيجان أجبرت قوات أرمينيا الاحتلالية في اتجاه ولاية قبادلي على التراجع عن مرتفعات مهمة وعدد من المواقع الدفاعية بخسائر كبيرة في الأرواح والأسلحة والمعدات وتكبد الفوج المدفعي الـ155 بخسائر كبيرة بين أفراد وحدت المدفعية د20 التي كانت تتخذ مواقع باتجاه خوجاوند. وهرب متطوعون أرمن جلبوا حديثا الى وحدات المدفعية الواقعة شمال قصبة هادروت المحررة من مواقعهم التي تركوها عشوائيا. وامتنع أفراد وحدة تابعة للكتيبة الـ1 عن خوض القتال.

* شرعت مؤسسات وزارة الإنتاج الحربي في إنتاج طائرات بدون طيار ومسيرات "إيتي قوفان" قادرة على قوة تدميرية أكبر من الجيل الحديث.

* أطلقت أرمينيا صاروخا استهدف خط إمداد المياه للشرب بين أوغوز وغابالا وباكو.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن الأسلحة والمعدات القتالية المغتنمة من قوات أرمينيا.

* دمر جيش أذربيجان طائرة مسيرة تكتيكية خاصة بقوات أرمينيا الاحتلالية كانت قد حاولت التحليق نحو محافظتي سدرك وشارور في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية.

* صاروخ بالستي أطلقته قوات أرمينيا الاحتلالية نحو ولاية سيازن سقط في مياه بحر الخزر.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن ضربات قاسية ودقيقة أنزلتها وحدات المدفعية لجيش أذربيجان على نقاط نيران العدو ومواقعه.

* شرع في أعمال إعادة بناء وإعمار وإصلاح الطرق التاريخية الواصلة الى قريتي صوقوفوشان وتاليش.