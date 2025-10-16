أذربيجان تستضيف بطولة دوري الأمم لكرة القدم للمبتورين لتسليط الضوء على ضحايا الألغام

باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

افتتحت في باكو اليوم منافسات المجموعة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم للمبتورين، حيث تستضيف أذربيجان البطولة في "أسكو أرينا" وتشارك في البطولة فرق من أذربيجان وأوكرانيا وإسرائيل وهولندا وبلجيكا.

وأكد رئيس مجلس إدارة وكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما وقار سليمانوف أن استضافة هذه الألعاب في أذربيجان حدث "مفخرة للغاية" وشدد سليمانوف على أن هذه البطولة "ستلعب دوراً كبيراً في زيادة ارتباط ضحايا الألغام بالحياة" مشيراً إلى أن أذربيجان من أكثر البلدان تضرراً من إرهاب الألغام حيث تم زرع أكثر من مليون لغم في أراضيها وأوضح أن عدد ضحايا الألغام حتى الآن بلغ 409 أشخاص ومنهم 71 فقدوا حياتهم.

كما أعرب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمبتورين ماتيوش فيدلاك عن سعادته بزيارة باكو مشيراً إلى أن الاتحاد ينظم هذا العام دوري الأمم في أربع بلدان مختلفة بمشاركة 18 منتخباً وطنياً وأن البطولة في أذربيجان تمثل خطوة مهمة في تطوير هذه الرياضة.

وتُعد استضافة أذربيجان هذه البطولة أمراً بالغ الأهمية لتسليط الضوء على مشكلة الألغام التي يعاني منها البلد أمام العالم ولتوفير منصة رياضية دولية يلتقي فيها ضحايا الألغام وبدأت المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي أذربيجان وبلجيكا اليوم.