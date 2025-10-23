وزيرا مالية أذربيجان وصربيا يتفقان على مذكرة تفاهم لتطوير التعاون المالي وتبادل الخبرات
باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج
عقد وزير المالية الاذربيجاني ساحل باباييف سلسلة من الاجتماعات الثنائية في إطار الاجتماع التاسع للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي بين أذربيجان وصربيا.
وجاء في بيان وزارة المالية الأذربيجانية أن الوزير باباييف التقى في 23 أكتوبر نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد في صربيا أدريانا ميساروفيتش، حيث نوقشت مسائل توسيع التعاون الاستثماري وتعميق العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين. وأكد باباييف على إمكانيات المشاركة النشطة للشركات الأذربيجانية والصربية في مشاريع مشتركة بقطاعات التجارة والزراعة والنقل والسياحة.
وشددت نائبة رئيس الوزراء الصربية ميساروفيتش بدورها على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي وتطوير الفرص التجارية، إضافة إلى ضرورة تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين.
كما التقى الوزير باباييف النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير المالية الصربي سينيشا مالي وتم خلال اللقاء استعراض الوضع الحالي للتعاون الاقتصادي وإمكانيات مشاركة الشركات في المشاريع المشتركة. وفي سياق تعزيز التعاون ناقش الوزيران سبل تطوير التعاون بين وزارتي المالية، بما في ذلك تبادل الخبرات فيما تم التوصل إلى اتفاق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم لهذا الغرض.
