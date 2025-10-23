التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثامن والعشرون

باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الثامن والعشرون من الحرب الوطنية:

* عمليات قتالية استمرت بمختلف الكثافة في أراضي ولايات أغدره وخوجاوند وفضولي وقبادلي وقصبة هادروت من خط الجبهة واستهدف العدو مواقع جيش أذربيجان الدفاعية بالأسلحة مختلفة العيار وقاذفات الهاون والألغام والمدافع. واصل جيش أذربيجان فعالياته القتالية باتجاهات محددة من خط الجبهة. أنزلت ضربات قاسية على وحدات قوات أرمينيا الاحتلالية العاجزة عن مقاومة منظمة في اراضي خوجاوند وفضولي وقبادلي. ودمرت عدة مستودعات لاحتياطيات الأسلحة والمعدات القتالية والمحروقات للعدو وسيطر جيش أذربيجان على خطوط اتصالات مهمة وحررت هضاب مهمة من الاحتلال.

* أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي لجريدة فيغارو الفرنسية.

* دمرت كمية كبيرة من المعدات القتالية للعدو.

* دمر السلاح الجوي الأذربيجاني طائرة مقاتلة لقوات أرمينيا باتجاه قبادلي وطائرة مسيرة لها في اتجاه أغدره وأهبطت طائرة بدون طيار من نوع BZEZ باتجاه جبرائيل بوسائل فنية خاصة.

* قالت وزارة الدفاع في بيان إن السلاح الجوي دمر بطلقات دقيقة 3 دبابات و2 من الملاجئ و4 من قواعد عسكرية لقوات أرمينيا الاحتلالية في اتجاهي أغدره وأغدام.

* استهدفت قوات أرمينيا الاحتلالية أراضي ولايتي لاتشين وقبادلي بمنظومات صاروخية ومدفعية من أراضي ولايتي جوروس وقافان الواقعتين في أرمينيا في ظل إجبارها من قبل جيش أذربيجان على التراجع الاضطراري بفقدان مواقعها القتالية كونها عاجزة عن مقاومة منظمة ضد عمليات قتالية ينفذها جيش أذربيجان في اتجاهي لاتشين وقبادلي. حررت عدة مرتفعات مهمة بتدمير جماعات متطوعة لقوات أرمينيا مع معداتها القتالية. ولا يستهدف جيش أذربيجان المحترف إلا وحدات مسلحة للعدو ومنشآت عسكرية قانونية.

* قيادة أرمينيا السياسية العسكرية تشرك في عمليات قتالية جارية في قراباغ قاصرين أيضا بعد جلبها سكان البلد المسنين والشيوخ.

* قالت النيابة العامة في بيان إن استهداف قوات أرمينيا مناطق أذربيجان السكنية بالمدافع والصواريخ لقي 65 مدنيا حتفهم ومنهم 18 مرأة و10 أطفال واستشهد في كنجة 26 مدنيا وبينهم 10 نساء و6 أطفال وأصيب 138 مسالم آخر جراء استهداف قوات أرمينيا المدينة بغارات صاروخية ومدفعية في 4 و11 و17 أكتوبر.

* أطلقت قوات أرمينيا الاحتلالية 2 من صواريخ منظومات الصواريخ المتعددة سكود سميرتش على منطقة سكنية في محافظة جورانبوي.