محكمة باكو العسكرية تستمع لإفادات متضرري مذبحة خوجالي في قضية المتهمين الأرمن بالجرائم الحربية والإبادة الجماعية

باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية 24 أكتوبر النظر في القضية الجنائية المتهم فيها مجموعة من المواطنين من جمهورية أرمينيا بارتكاب الجرائم الكبرى ضد السلام والإنسانية والجرائم الحربية، بما في ذلك الإبادة الجماعية.

وتضمنت الجلسة تلاوة وثائق وإفادات المتضررين وورثة الضحايا الشرعيين وكذلك المتضررين الذين لم يتمكنوا من الحضور لأسباب مقبولة.

وجاء في الإفادة المعلنة للمتضرر فكرت ولييف شاهد العيان الأحداث المروعة التي جرت في خوجالي والغابات المحيطة بها في الفترة من 25 إلى 27 فبراير 1992 أن جنوداً أرمن أضرموا النار في المنازل وفتحوا النار على السكان، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين وفقدان أقاربه وموت بعض السكان جراء قضمة الصقيع في الغابات.

كما أفاد المتضرر بأنه تعرض مع حوالي 230 من سكان خوجالي للأسر والتعذيب في 27 فبراير وتم نهب أموالهم ومجوهراتهم ووصف تعرض طفل قاصر للضرب المبرح وركل الجندي الأرميني له قائلاً بالأذربيجانية "سنقتلكم جميعاً". وأشار إلى أن عدداً من الشبان الذين أُخذوا من الأسرى في ذلك اليوم لا يزالون في عداد المفقودين.

هذا وتستمر محاكمة المواطنين الأرمن المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد السلام والإنسانية، بما في ذلك إعداد وشن الحرب العدوانية والإبادة الجماعية وانتهاك قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب والاستيلاء على السلطة بالقوة والاحتفاظ بها بالقوة وغيرها من الجرائم المتعددة التي ارتُكبت نتيجة للعدوان العسكري الأرميني ضد أذربيجان.