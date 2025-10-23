باكو تفتتح مركزاً للتحكيم بمشاركة رئيس وزراء بلجيكا الأسبق و600 خبير دولي

باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج

تستضيف العاصمة الأذربيجانية باكو حدثاً دولياً مخصصاً لافتتاح مركز باكو للتحكيم بمشاركة واسعة من شخصيات دولية بارزة.

وجمعت الفعالية أكثر من 600 مشارك، بينهم ما يزيد عن 70 خبيراً رائداً ورجال قانون ومسؤولين حكوميين من مختلف أنحاء العالم.

ومن بين المتحدثين في الحفل كل من وزير العدل الأذربيجاني فريد أحمدوف ورئيس المحكمة العليا إنعام كريموف والرئيس السابق للمجلس الأوروبي ورئيس وزراء بلجيكا الأسبق شارل ميشيل وعدد آخر من الضيوف الأجانب.

ويهدف هذا الحدث إلى إنشاء منصة حيوية لتعزيز تطوير قطاع التحكيم في أذربيجان وتشجيع تبادل المعرفة بين المحامين المهنيين العاملين في مجال التحكيم في مناطق مختلفة من العالم وتقوية التعاون بين القانونيين في القطاعين العام والخاص.