منظمة الدول التركية تعقد اجتماعاً في باكو لبحث تعميق الاندماج الصناعي والابتكاري وإنشاء هيئات جديدة

باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج

عقد الاجتماع الثاني لوزراء الصناعة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمنظمة الدول التركية في باكو بتنظيم وزارة الاقتصاد الأذربيجانية وناقش الاجتماع خططاً استراتيجية وآليات جديدة لتعميق التعاون الاقتصادي الإقليمي.

وأكد وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف على الأهمية الحيوية لهذه المنصة الجديدة لتعزيز الشراكة بين البلدان الأعضاء في مجالات الصناعة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار. وأشار إلى أن التحول الرقمي للصناعة وتطوير رأس المال البشري يخدم تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز الاندماج الإقليمي.

وناقش الوزراء مبادرات استراتيجية رئيسية، تشمل إنشاء المنظمة التركية العامة للبراءات بهدف تعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية وإنشاء منظمة الدول التركية للمترولوجيا باعتبارها ذات أهمية استراتيجية لتطوير مجالات العلوم والصناعة والتكنولوجيا وإنشاء منصة الدول التركية للتعاون في مجال الشركات الناشئة والابتكار لتشجيع الأفكار المبتكرة وتوسيع الوصول إلى الأسواق الإقليمية.

كما أكد الأمين العام للمنظمة كوبانيتشبيك أومورالييف أن المنظمة تطورت بسرعة لتصبح هيكلاً إقليمياً ديناميكياً وهادفاً. وأشار إلى أهمية الاستفادة الفعالة من الإمكانات الجغرافية الاستراتيجية لبلدان المنظمة في ظل تزايد الفرص التي يقدمها الممر الأوسط.

وأكد ممثلو تركيا وقيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وهنغاريا على أهمية تعميق التعاون التكنولوجي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشكيل نموذج تنموي مستدام وعالي التقنية يتماشى مع رؤية العالم التركي 2040.

وفي ختام الاجتماع تم تبني إعلان ختامي وتقرر عقد الاجتماع الثالث لوزراء الصناعة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمنظمة الدول التركية في كازاخستان العام المقبل.