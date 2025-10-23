أذربيجان وبولندا توقعان بروتوكولاً لتعزيز التجارة والتعاون في سلامة الغذاء

باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج

عقدت اللجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي بين جمهوريتي أذربيجان وبولندا اجتماعها التاسع ومنتدى الأعمال الأذربيجاني البولندي بمشاركة اكثر من 130 رجل اعمال من البلدين في العاصمة البولندية وارسو.

وجاء في بيان وزارة حالات الطوارئ الأذربيجانية أن الرئيس المشارك للجنة من الجانب الأذربيجاني ووزير حالات الطوارئ كمال الدين حيدروف قال إن التطور الناجح للعلاقات السياسية بين البلدين يوفر فرصاً مواتية لتوسيع التعاون الاقتصادي، مشدداً على أهمية إنشاء مشاريع إنتاج مشتركة في قطاعات الصناعة والنقل والزراعة والسياحة والطاقة.

وفي ختام الاجتماع، وقّع الرئيسان المشاركان على "بروتوكول الاجتماع التاسع للجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي بين جمهوريتي أذربيجان وبولندا".

كما تم توقيع "مذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيطري" بين وكالة سلامة الغذاء الأذربيجانية والمفتشية البيطرية العامة البولندية لتعزيز العلاقات المؤسسية في مجال سلامة الأغذية.