أذربيجان ومنظمة الدول التركية تبحثان تعزيز التعاون وتوسيع نطاق الأمانة العامة للمنظمة

باكو، 24 أكتوبر، (أذرتاج)

التقى وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف الأمين العام لمنظمة الدول التركية كوبانيتشبيك أمورالييف الذي يزور البلد.

وجاء في بيان وزارة الخارجية أن الجانبين ناقشا أولويات الرئاسة الأذربيجانية ضمن المنظمة والشؤون المطروحة على جدول أعمالها والخطط المستقبلية.

وأكد الوزير بايراموف أن الأولوية الرئيسية هي تعزيز علاقات الصداقة والأخوة والتعاون في جميع المجالات داخل المنظمة وشدد على أهمية زيادة تعزيز وتوسيع الأمانة العامة للمنظمة ووضعها كمراقب في المنظمات الدولية.

وسجل الطرفان أهمية إعلان قراباغ والقرارات التي تم تبنيها في قمتي شوشا وغابالا للتعاون متعدد الأوجه في إطار المنظمة فيما استعراضا الخطوات اللازمة لتنفيذ المبادرات التي طرحتها أذربيجان خلال قمة غابالا.