بطل أذربيجان يواصل تصدر تصنيف الباراتيكواندو العالمي

باكو، 24 أكتوبر، (أذرتاج)

أعلن الاتحاد العالمي للباراتيكواندو عن جدول التصنيف العالمي الجديد، حيث واصل الرياضيون الأذربيجانيون الحفاظ على مواقع قوية.

ويواصل البطل البارالمبي الأذربيجاني إمام الدين خليلوف تصدره فئة الوزن الـ 70 كيلوغراماً برصيد 521.10 نقطة.

واحتل صابر زينالوف الحائز على الميدالية البرونزية في الألعاب البارالمبية في فئة الوزن الـ 58 كيلوغراماً المركز الـ4 برصيد 329.65 نقطة.

كما شهد التصنيف تقدماً ملحوظاً لبعض الرياضيين، حيث صعد أمين شيخ علييف في الوزن الـ 63 كجم 6 مراكز ليحتل المرتبة الـ 22 وتقدم أورخان جعفروف في الوزن الـ 80 كجم 8 مراكز ليصبح أيضاً في المرتبة الـ 22 برصيد 42.64 نقطة.