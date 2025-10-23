رئيس وزراء هنغاريا: بودابست تسعى للتحايل على حظر الاتحاد الأوروبي على النفط والغاز الروسي

بودابست، 24 أكتوبر، (أذرتاج)

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري ويكتور أوربان عقب قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل أن هنغاريا تسعى إلى التهرب من حظر الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط والغاز من روسيا وأنها ستواصل كفاحها ضد هذا القرار.

وقال رئيس الحكومة الهنغارية في برنامج صباحي لإذاعة "كوسوث" المحلية "صحيح أن هناك عقوبات مفروضة على بعض شركات النفط الروسية ونحن عاملين في الوقت الحاضر على إيجاد طرق لتجاوز هذه العقوبات".

وتعتبر هنغاريا منذ فترة طويلة من أشد المعارضين للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة الروسية خاصة فيما يتعلق بالنفط والغاز مؤكدة على ضرورة تأمين إمداداتها من الطاقة.