رئيس الاتحاد الروسي يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان

باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج

اتصل رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الرابع والعشرين من أكتوبر اليوم.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لإدارة الرئيس الأذربيجاني أن رئيسي الدولتين بحثا عددا من مسائل الساعة ضمن الأجندة الثنائية استمرارا للاجتماع المنعقد في التاسع من أكتوبر على هامش اجتماع مجلس رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في دوشنبه.

وأكد الرئيسان على اهتمامهما بمزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وكذلك بتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والنقل واللوجستية.

كما تناول الرئيسان الاذربيجاني والروسي بعض جوانب التعاون الاقليمية وكذلك الاوضاع الدولية.

وشهدت المكالمة الهاتفية احراز التوصل الى اتفاق على مواصلة التواصل بمختلف المستويات.