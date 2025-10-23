تقديم مفاتيح البيوت إلى العائلات التي أعيدت اليوم إلى قريتي سيد بكلي وطاش بولاق في خوجالي المحررة من الاحتلال الأرميني - محدث

سيد بكلي، طاش بولاق، خوجالي، 24 أكتوبر، أذرتاج

إن العائلات التي أعيد توطينها 24 أكتوبر اليوم في مسقط رأسها بقريتي سيد بكلي وطاش بولاق في ولاية خوجالي المحررة من الاحتلال الأرميني ضمن القافلة التالية تسلمت مفاتيح بيوتها الجديدة.

وحضر حفل تقديم المفاتيح مسؤولون لدى إدارة الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني بمدينة خانكندي وولايتي أقدره وخوجالي وفي الإدارة ولجنة الدولة لشؤون اللاجئين وسائر المؤسسات العامة ذات الصلة.

يذكر ان القافلة الأخرى المتضمنة 18 عائلة مكونة من 61 فردا و8 عائلات مكونة من 24 فردا جرى توديعها اليوم الى قريتي سيد بكلي وطاش بولاق الخوجاليتين وصلت إلى ديارهم الأم.

وعند الوصول أحاطهم موظفو وكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما علماً عقب الاستقبال بتهلكة الألغام والذخائر والمعدات القتالية غير المنفجرة حيث نصحوهم بتجنب الاقتراب من أشياء وأجسام مجهولة وبإبلاغ الجهات المختصة على الفور في مواجهتهم مثل الحالات.

هذا وتستمر عملية عودة اللاجئين السابقين إلى المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس إلهام علييف حيث أن ما يقرب من 50 ألف شخص يقيمون في الوقت الحاضر في أراضي منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية ويتضمن الرقم بجانب اللاجئين السابقين العائدين إلى مسقط رؤوسهم أولئك الذين يعملون على تنفيذ مختلف المشاريع في تينك المنطقتين وكذلك الذين يؤدون المهام الخدمية في الفروع المحلية التابعة لمختلف المؤسسات والإدارات العامة ولدى مؤسسات الصحة والتعليم والثقافة والسياحة والصناعة والطاقة التي استأنفت فعالياتها هنالك.

