رئيس كازاخستان يعلن خطة تحويل البلد إلى مركز لوجستي لأوراسيا وتطوير البنية التحتية

أستانا، 24 أكتوبر، (أذرتاج)

أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومرد توكاييف بمناسبة يوم الجمهورية أن كازاخستان يجب أن تتحول إلى مركز لوجستي رئيسي في أوراسيا، مشيراً إلى توافر الإمكانات والفرص الكبيرة لتحقيق هذا الهدف.

وسلط توكاييف الضوء على النجاحات الأخيرة في قطاع النقل، حيث أشار إلى أن الخط الثاني لسكك الحديد الواصل بين دوستيك ومويينتي الذي تم تشغيله الشهر الماضي يعد أكبر مشروع اكتمل في هذا القطاع منذ الاستقلال.

وذكر الرئيس الكازاخستاني أن بلده تمكن هذا العام من بناء وتجديد 13 ألف كيلومتر من الطرق، ما عزز قدرته على نقل البضائع عبر الصين وهو ما وصفه بـ"إنجاز كبير" بالنظر إلى الوضع غير المستقر في الأسواق العالمية.

وفي مجال النقل الجوي أشار الرئيس توكاييف إلى تحقيق نجاحات مهمة، حيث تم افتتاح 36 مساراً جوياً جديداً هذا العام بما في ذلك مسارات تربط المدن الكبرى في آسيا وأوروبا ولكنه أكد على ضرورة تعزيز هذا القطاع وتحسين نظام الشحن الجوي الكارغو بشكل خاص.