في مؤتمر برلين اللوجستي: أذربيجان تؤكد دورها كجسر اقتصادي آمن بين أوروبا وآسيا عبر الممر الأوسط

برلين، 24 أكتوبر، أذرتاج

جرت مناقشات مستفيضة حول الممر الأوسط ودور أذربيجان الاستراتيجي في هذا المشروع خلال مؤتمر جمعية اللوجستيات الألمانية لسلسلة التوريد وتجربة العملاء الذي عقد في برلين.

وفي جلسة نقاش بعنوان "مسارات جديدة وأسواق جديدة: الممر الأوسط كمحفز للتنمية الاقتصادية في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى" أكد سفير أذربيجان لدى ألمانيا نسيمي أغاييف أن الممر يقدم طريقاً موثوقاً وآمناً يربط أوروبا بآسيا كبديل للمسارات الأخرى الأكثر خطورة في فترة عدم اليقين العالمي الحالية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة لونو غروب الذي أدار الجلسة ميركو نوفاك إلى أن الممر الأوسط يمثل فرصة لوجستية بديلة مهمة ويلعب دور جسر اقتصادي وتجاري حيوي.

وسلط السفير أغاييف الضوء على استثمارات أذربيجان الضخمة في البنية التحتية مشيراً إلى أن خط سكة الحديد الواصل بين باكو وتبيليسي وقارص يربط جنوب القوقاز مباشرة بتركيا وأوروبا وأن ميناء باكو البحري الذي تبلغ قدرته على مناولة البضائع 15 مليون طن و100 ألف حاوية مكافئة سنوياً يلعب دور مركز متعدد الوسائط.

وأشار الدبلوماسي إلى أن توقيع اتفاقية السلام بالأحرف الأولى بين أذربيجان وأرمينيا قد بدأ مرحلة جديدة من التعاون في المنطقة وأكد أن أذربيجان رفعت جميع القيود على العبور الترانزيتي للبضائع إلى أرمينيا مما أدى إلى نجاح أول عملية عبور ترانزيت للقمح من كازاخستان إلى أرمينيا عبر أذربيجان وهو ما وصفه بـ"مؤشر على تحول السلام إلى حقيقة واقعة".