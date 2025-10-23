مصارعو أذربيجان الشباب يحصدون 7 ميداليات في بطولة دولية في إستونيا ويتوجون بطلاً في فئة تحت 17 عاماً

باكو، 24 أكتوبر، (أذرتاج)

حصد مصارعو أذربيجان الشباب في المصارعة اليونانية الرومانية والسيدات 7 ميداليات في بطولة دولية أقيمت في مدينة راكفيري الإستونية وشارك فيها نحو 500 رياضي من 19 بلدا.

وجاء في بيان الاتحاد المصارعة أن مصارعي اليونانية الرومانية من أذربيجان صعدوا إلى منصة التتويج في فئات عمرية مختلفة.

وكانت أعلى نتيجة هي فوز نهاض تقييف في الوزن الـ65 كجم بلقب البطل الميدالية الذهبية في الفئة العمرية تحت 17 عاماً.

والميداليات الفضية أحرزها كل من بكر محرملي في الوزن الـ35 كجم أقل من 13 عاما وإيلمير جركزوف في الوزن الـ 62 كجم اقل من 15 عاما وإصفهان حسنوف في الوزن الـ 85 كجم تحت 15 عاما.

كما حصد الميداليات البرونزية كل من حسين مصطفازاده في الوزن الـ 52 كجم تحت 15 عاما وعبد الرحمن حسينلي في الوزن الـ51 كجم تحت 17 عاما ومهدي عسكرلي في الوزن الـ 60 كجم لأقل 17 عاما.