ترامب يعلن وقف جميع المحادثات التجارية مع كندا بسبب إعلان "مزيف" عن التعرفة الجمركية
واشنطن، 24 أكتوبر، (اذرتاج)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف جميع المفاوضات التجارية مع كندا، مشيراً إلى إعلان تلفزيوني كندي مناهض للتعرفة الجمركية يستخدم مقطعاً للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان.
وكتب ترامب في منشور على شبكة "تروث" الاجتماعية أن "مؤسسة رونالد ريغان أعلنت للتو أن كندا استخدمت بطريقة احتيالية إعلاناً وهو مزيف يظهر رونالد ريغان وهو يتحدث سلباً عن التعرفة الجمركية".
وأضاف ترامب أن الإعلان الذي قال إن قيمته بلغت 75 ألف دولار لم ينشر إلا "للتدخل في قرار المحكمة العليا الأمريكية والمحاكم الأخرى".
وأكد ترامب على موقفه قائلاً إن "التعرفة الجمركية مهمة جداً للأمن القومي والاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية واستناداً إلى سلوكهم الفظيع يتم بموجب هذا إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا".
وكانت مؤسسة رونالد ريغان قد انتقدت الإعلان الذي مولته حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية مشيرة إلى أنه "يحرف" خطاباً قديماً لريغان.
