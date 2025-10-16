أذربيجان وأوزبكستان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التعليم والبحث العسكري

باكو، 17 أكتوبر، (أذرتاج)

تم توقيع "مذكرة تفاهم للتعاون" بين أذربيجان وأوزبكستان في إطار التدريب الإقليمي المشترك "بيرليك 2025" الذي عُقد في مقاطعة سمرقند الأوزبكستانية بمشاركة وفدي الطرفين برئاسة نائب رئيس جامعة الدفاع الوطني الأذربيجانية لشؤون العلوم والتعليم عارف حسنوف ونائب رئيس جامعة الأمن والدفاع الوطني الأوزبكستانية ورئيس معهد البحوث العلمية العسكري أكمولجون قوديروف.

وتم توقيع المذكرة بين جامعة الدفاع الوطني الأذربيجانية وجامعة الأمن والدفاع العسكري الأوزبكية.

وناقش الجانبان قبل التوقيع، خلال اجتماع مائدة مستديرة سُبل توسيع التعاون في مجالات التعليم العسكري والنشاط العلمي وتنفيذ المشاريع المشتركة مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات لضمان السلام والأمن في المنطقة، مسلطين الضوء على دور المعرفة العلمية والتعليم العسكري الحديث. كما قدم الوفد الأذربيجاني إحاطة مفصلة حول نظام التعليم والإصلاحات المطبقة في جامعة الدفاع الوطني.