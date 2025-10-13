أذربيجان تختتم مشاركتها في بطولة ليما الكبرى للجودو بسبع ميداليات

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

اختتم المنتخب الأذربيجاني للجودو مشاركته في بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت في ليما عاصمة بيرو محققاً ما مجموعه 7 ميداليات.

وفي اليوم الأخير من المنافسات حصل لاعبان أذربيجانيان آخران على ميداليات فقد حصل مراد فاتييف المتنافس في الوزن الـ 90 كغ على الميدالية الفضية مسجلاً عودة ناجحة بعد غياب دام خمسة أشهر. وفي منافسات الوزن الثقيل فاز كنعان نصيبوف فيما فوق 100 كغ بالميدالية البرونزية لتكون هذه أول ميدالية يحققها اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً في سلسلة الجولة العالمية.

وكانت الميداليات الأخرى قد تحققت في الأيام السابقة حيث فاز أحمد يوسفوف في الوزن الـ60 كغ بالفضية، بينما فاز كل من رشاد يلكييف ورسلان باشاييف كلاهما في الوزن الـ 66 كغ وعمر رجبلي في الوزن الـ81 كغ وكونول علييفا في الوزن الـ48 كغ بالبرونز.