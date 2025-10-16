وزير العمل الأذربيجاني يعرض إصلاحات اجتماعية شاملة في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي ويؤكد تحسين وضع المرأة

باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

شارك وزير العمل والحماية الاجتماعية الأذربيجاني أنار علييف في المؤتمر السادس لوزراء عمل البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدوحة تحت شعار "التجارب المحلية والإنجازات العالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي".

وأعلن الوزير أن أذربيجان نفذت خمس حزم من الإصلاحات الاجتماعية خلال السنوات الست الماضية مشيراً إلى أن حماية حقوق العمال وسلامة العمل هي من بين الأولويات الرئيسية في البلد وأوضح أن أذربيجان صدقت على 59 اتفاقية وبروتوكولا واحدا لمنظمة العمل الدولية وتدرس حالياً إمكانية التصديق على أربع اتفاقيات أخرى.

وسلط الوزير علييف الضوء على التقدم الملحوظ في زيادة فرص عمل المرأة حيث صعدت أذربيجان في تصنيف البنك الدولي "المرأة والأعمال والقانون" من المرتبة الـ 104 إلى المرتبة الـ 69 عالمياً. كما أشار إلى نجاح جهود مكافحة التوظيف غير الرسمي وتوسيع برامج التدريب المهني التي أدت إلى إعداد ما يقرب من 1400 معيار مهني وتخصصي يتوافق مع متطلبات سوق العمل الدولية.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى استعادة أذربيجان الكاملة لسلامتها الإقليمية وسيادتها مؤكداً على الإجراءات المتخذة لتوفير فرص العمل للسكان الذين أعيد توطينهم في الأراضي المحررة من الاحتلال الارميني فيما أعرب عن استعداد البلد لتبادل تجاربه الناجحة في مجالي العمل والحماية الاجتماعية مع البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وعلى هامش المؤتمر التقى الوزير علييف بوزراء العمل والمسؤولين من تركيا والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية لمناقشة التعاون الثنائي.