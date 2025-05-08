وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

تعليق

قائدٌ سامقُ الهمة رفع شعبه إلى ذُرى المجد والعزة

قائدٌ سامقُ الهمة رفع شعبه إلى ذُرى المجد والعزة

باكو، 9 مايو، أذرتاج

ليست هناك كثيرة هي الشخصيات العبقرية في تاريخ كل أمة سواء في ماضيها القريب أو البعيد تلك التي كان لها التأثير الحاسم في مصير شعبها ونقشت اسم وطنها بمداد الشرف في صفحات التاريخ الوطني والإنساني واستطاعت وهي تصون القيم الوطنية والروحية المتجذرة عبر القرون أن ترسم ملامح مستقبل الدولة بنجاح وطوبى لتلك الأمة التي أنجبت شخصيات تاريخية يُحتذى بها في حب الوطن واحترام الشعب والوفاء للدولة والمعروفة بذكائها وعبقريتها ومواهبها في المحافل الدولية والتي كرّست حياتها للنضال من أجل مستقبل مشرق لشعبها. إن تحوّلُ مواطن ما إلى رمز للدولة في تاريخ البشرية يُعدّ حادثًا نادرًا وقد كان زعيمنا القومي حيدر علييف في تاريخنا الحديث الشخصية التي ارتقت إلى هذه القمة.

ولا شك في أنّ أساس النصر والنجاحات التي حققناها اليوم كشعب يقوم على نهج حيدر علييف وإنّ الأيديولوجيا التي وضع أسسها، أي فكر الأذربيجانية، تُعدّ هويتنا الوطنية وقد أثبتت أكبر تجربة مرّت بها أمتنا أنّ الهوية الوطنية تتقدّم على سائر القيم، بل حتى على الهوية الدينية، وهذا هو النموذج الأكثر نجاحًا وإنّ المسيرة الحياتية للزعيم الوطني حيدر علييف، الذي كتب أنصع صفحات تاريخ أذربيجان، وإرثه المعنوي، يُعدّان ثروة لا مثيل لها، ونموذجًا فريدًا للأجيال القادمة. وقد كرّس حيدر علييف جميع جهوده من أجل أن تكون استقلالية الدولة الأذربيجانية أبدية ولا رجعة فيها. وقد شكّل هذا النهج الأساس لوجود الدولة الأذربيجانية، ولتحديد الاتجاهات الرئيسية لاستراتيجيتها التنموية.

ويُعدّ حيدر علييف من الشخصيات التاريخية النادرة التي تحتلّ مكانة فريدة في تاريخ أذربيجان حيث إن إرثه الغني سيظلّ لزمن طويل محور اهتمام الساسة والفلاسفة والمؤرخين والباحثين فقد تحوّل، بخدماته الفريدة في مسيرة نضال الشعب الأذربيجاني من أجل الاستقلال، إلى أسطورة حيّة في حياته وحاز على محبة لا حدود لها من جميع أبناء أذربيجان في أنحاء العالم وقد أثبت حيدر علييف بُعد نظره وحزمه السياسي منذ قيادته الأولى للبلد بين عامي 1969 و1982مـ حيث شهدت أذربيجان في تلك الفترة نهضة عظيمة في مجالات بناء الدولة والاقتصاد والعلم والثقافة وسائر مناحي الحياة فكانت مرحلة زاخرة بالتقدم المتدفق وفي تلك الحقبة تم اتخاذ خطوات عملية للحفاظ على القيم الوطنية والروحية وتعزيز تقاليد الدولة بما في ذلك البرلمانية كما تم وضع أسس متينة لظهور القدرات الفكرية لدى الشعب.

وإنّ استمرار المسيرة التي بدأها مؤسّس الدولة الأذربيجانية الحديثة حيدر علييف على يد خلفه السياسي رئيس الجمهورية دليل ساطع على أنّ أذربيجان تمضي بثقة نحو المستقبل وهي ماضية في القرن الحادي والعشرين لبلوغ قمم أعلى من الإنجازات وإنّ الشعب الأذربيجاني المناضل الذي تصدّى بكل شجاعة وصبر لكافة التحديات من أجل الحرية والاستقلال يكتب اليوم صفحة جديدة ومشرقة في تاريخه المجيد تحت قيادة الرئيس إلهام علييف التلميذ الأوفى للمدرسة السياسية التي أرسى دعائمها حيدر علييف فقد انطلقت تحت قيادة القائد الأعلى المنتصر الرئيس إلهام علييف المسيرة الظافرة التي دشّنتها القوات المسلحة الأذربيجانية في 27 سبتمبر 2020، لا بالأقوال بل بالأفعال، لإيقاف استفزازات أرمينيا المتكررة وخططها الاحتلالية الجديدة وتحرير الأراضي المحتلة وخلال العمليات العسكرية التي استمرت 44 يومًا تمكّن الجيش الأذربيجاني من تدمير التحصينات التي أقامها العدو طوال الثلاثين عامًا في قره باغ واستعاد أراضينا من براثن الاحتلال وفي الثامن من نوفمبر عاش الشعب الأذربيجاني شعورًا بالفرح والفخر لم يسبق له مثيل إذ تم تحرير مدينة شوشا ذات الأهمية الكبرى والدلالة الرمزية بعد فراق دام 28 عامًا وقد وفّى القائد الأعلى، إلهام علييف، بوصية القائد الوطني حيدر علييف الذي قال "لا قره باغ من دون شوشا ولا أذربيجان من دون قره باغ" ومنح شعبنا فرحة النصر وقد أسهم هذا النصر بدور كبير في تعزيز مكانة أذربيجان الدولية ورفع شأنها على الساحة العالمية وإن لم يكن القائد العظيم حاضرًا بيننا بجسده اليوم فإن روحه بلا شك فرِحة إذ تحققت أحلامه وعادت أذربيجان إلى أراضيها التاريخية.

ويمكننا أن نقول بكل يقين إنّه بفضل إدارة حيدر علييف جرت استعادة وحدة وسلامة أراضي أذربيجان وتم تحقيق السيادة وإنّ الطريق نحو أذربيجان القوية والعظيمة يمر عبر أيديولوجية الأذربيجانية التي وضع أسسها حيدر علييف ويجب على كل مواطن أذربيجاني أن يتحد حول هذه الأيديولوجية وأن يعمل من أجل تسريع هذه الخطوات الناجحة.

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

نائبة المجلس الوطني: إيران مهتمة بتطبيع العلاقات مع أذربيجان
  • ٠٤.٠٥.٢٠٢٥ [٠٠:٣١]

نائبة المجلس الوطني: إيران مهتمة بتطبيع العلاقات مع أذربيجان

نائب المجلس الوطني: زيارة الرئيس الإيراني أذربيجان بداية مرحلة جديدة لصداقة البلدين
  • ٠١.٠٥.٢٠٢٥ [٢٠:١٨]

نائب المجلس الوطني: زيارة الرئيس الإيراني أذربيجان بداية مرحلة جديدة لصداقة البلدين

نائبة المجلس الوطني: ظهرت فرصة تاريخية لتعزز العلاقات الأذربيجانية الإيرانية
  • ٣٠.٠٤.٢٠٢٥ [٢٠:٥٩]

نائبة المجلس الوطني: ظهرت فرصة تاريخية لتعزز العلاقات الأذربيجانية الإيرانية

خبير العلاقات الدولية: العلاقات القائمة على الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان والصين ترتقي إلى مرحلة جديدة من حيث الجودة
  • ٢٤.٠٤.٢٠٢٥ [٢٠:٤٦]

خبير العلاقات الدولية: العلاقات القائمة على الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان والصين ترتقي إلى مرحلة جديدة من حيث الجودة

نائبة المجلس الوطني: العلاقات الأذربيجانية الصينية تشهد وحدة وتطورا شاملا
  • ٢٤.٠٤.٢٠٢٥ [١٨:١٢]

نائبة المجلس الوطني: العلاقات الأذربيجانية الصينية تشهد وحدة وتطورا شاملا

نائب المجلس الوطني: قرار البرلمان الأوروبي دعم للقوى الانتقامية وضربة خطيرة على مفاوضات معاهدة السلام
  • ٢٥.١٠.٢٠٢٤ [١٨:٠٦]

نائب المجلس الوطني: قرار البرلمان الأوروبي دعم للقوى الانتقامية وضربة خطيرة على مفاوضات معاهدة السلام

نائب المجلس الوطني: قرار البرلمان الأوروبي يستهدف إلى إبعاد أذربيجان عن أوروبا
  • ٢٤.١٠.٢٠٢٤ [٢١:٠٥]

نائب المجلس الوطني: قرار البرلمان الأوروبي يستهدف إلى إبعاد أذربيجان عن أوروبا

نوشابا محمدوفا : مؤتمر الأطراف 29 خطوة أساسية لأذربيجان نحو الاقتصاد الأخضر
  • ١٩.١٠.٢٠٢٤ [١٣:٢٣]

نوشابا محمدوفا : مؤتمر الأطراف 29 خطوة أساسية لأذربيجان نحو الاقتصاد الأخضر

خبير روسي: ثمة توقعات لتوقيع معاهدة سلام بين باكو ويريفان في أواخر 2024 وأوائل 2025
  • ٠٣.٠٦.٢٠٢٤ [١٦:١٢]

خبير روسي: ثمة توقعات لتوقيع معاهدة سلام بين باكو ويريفان في أواخر 2024 وأوائل 2025

الرئيس إلهام علييف يفتتح مجمع تربية المواشي بقرية خان أباد في خوجالي المحررة من الاحتلال الأرميني تـــحديـــث

  • [18:27]

الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يضعان حجر الأساس لمجمع سكني رابع في مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني تـــحديـــث

  • [18:10]

الرئيس إلهام علييف يفتتح محطة الطاقة الكهربائية الفرعية "خوجالي" ومركز الإدارة الرقمية في خوجالي المحررة من الاحتلال الأرميني تـــحديـــث

  • [18:01]

الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل تدشين مركز شوشا للعلاج والتأهيل الصحي في شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني تـــحديـــث

  • [17:40]

قائدٌ سامقُ الهمة رفع شعبه إلى ذُرى المجد والعزة

  • [17:30]

الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل تدشين مسجد قرية طاش آلتي في شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني تـــحديـــث

  • [17:30]

الرئيس إلهام علييف يهنئ ليو الرابع عشر بانتخابه بابا الكرسي الرسولي

  • [17:04]

الرئيس إلهام علييف يهنئ فريدريش ميرتس بانتخابه مستشارا جديدا في ألمانيا

  • [13:54]

الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحييان ذكرى أبناء أذربيجان الذين ضحوا بأرواحهم للنصر على الفاشية تـــحديـــث

  • [13:38]

رئيس أنغولا يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان

  • [13:10]

النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر صورة بمناسبة 9 مايو يوم النصر

  • [11:23]

الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران ضريح حيدر علييف

  • [11:08]

الرئيس إلهام علييف ينشر صورة بمناسبة النصر على الفاشية

  • [01:00]

وزير الخارجية يناقش مع زميله الباكستاني التوتر المتزايد في المنطقة

  • [00:48]

رئيس الإمارات يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان

  • [00:37]

الكرسي الرسولي ينتخب أول بابا من الولايات المتحدة الأمريكية

  • 08.05.2025 [22:18]

تدشين بيت أذربيجان في الكواشرة بلبنان

  • 08.05.2025 [22:12]

وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الفييتنامي

  • 08.05.2025 [22:05]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور

  • 08.05.2025 [21:57]

تدشين غرفة تذكارية مكرسة للذكرى الـ 135 لأول رئيس فييت نام هو شي مينه

  • 08.05.2025 [20:27]

خطوط أذربيجان الجوية تعلن تأجيل الرحلتين إلى موسكو

  • 08.05.2025 [20:05]

المجلس الوطني يتبنى الإعلان بشأن "عام الدستور والسيادة"

  • 08.05.2025 [19:46]

وكالتا أذربيجان وونا الفييت نامية تتبادلان اتفاقية التعاون

  • 08.05.2025 [19:17]

رئيس الوزراء الأذربيجاني يجتمع مع الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي

  • 08.05.2025 [18:47]

بحث مسائل التعاون في مجال الثقافة بين أذربيجان والمغرب

  • 08.05.2025 [18:26]

مؤتمر "حيدر علييف وثقافة أذربيجان" لدى مركز الموقام المركزي

  • 08.05.2025 [18:26]

مبارك عليك عهدك الجديد أيتها شوشا الحرة!

  • 08.05.2025 [17:44]

تأهل كرة القدم المغربية لربع نهائي كاس أمم افريقيا لأقل من 20 سنة

  • 08.05.2025 [17:06]

المجلس الوطني يعقد اجتماعا خاصا بالزعيم الوطني العام حيدر علييف

  • 08.05.2025 [16:16]

وزير الخارجية يناقش مع نظيره التركماني مسائل التعاون في بحر الخزر

  • 08.05.2025 [15:52]

الرئيس التركي يعرب عن تضامن بلده مع باكستان

  • 08.05.2025 [15:23]

الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي لجمهورية فييت نام الاشتراكية يختتم زيارته أذربيجان

  • 08.05.2025 [15:15]

باكستان تعلن إسقاط 12 طائرة مسيرة هندية

  • 08.05.2025 [15:13]

تأسيس مجلس الأعمال الأذربيجاني والفيتنامي

  • 08.05.2025 [12:38]

زوجة الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي لجمهورية فييت نام الاشتراكية تتجول في محمية إيتشري شهر

  • 08.05.2025 [12:14]

زلزال بمحافظة قوصار الأذربيجانية

  • 08.05.2025 [10:55]

سعر الذهب في السوق العالمية ينخفض بمقدار 25 دولارا

  • 08.05.2025 [10:49]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • 08.05.2025 [10:45]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 08.05.2025 [10:42]

رئيس أذربيجان والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفييت نامي يدليان ببيانين صحفيين تـــحديـــث

  • 07.05.2025 [23:10]

رئيسة المجلس الوطني تلتقي الرئيس الإماراتي

  • 07.05.2025 [22:27]

وزير الخارجية الأذربيجاني يجتمع مع رئيس مجلس النواب العراقي

  • 07.05.2025 [22:13]

اجتماع موسع بين الرئيس إلهام علييف والأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي – تـــحديـــث

  • 07.05.2025 [22:02]

مأدبة عشاء على شرف الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوخي

  • 07.05.2025 [21:55]

الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي: الإعلان المشترك يفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الفييت نامية الأذربيجانية

  • 07.05.2025 [21:33]

وزير الخارجية الأذربيجاني يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء العراقي

  • 07.05.2025 [21:12]

الرئيس إلهام علييف والأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي يتعرفان على معرض اللوحات الفنية الفييت نامية

  • 07.05.2025 [20:58]

وزير الخارجية الأذربيجاني يبحث مع نظيره العراقي الشؤون الإقليمية

  • 07.05.2025 [20:55]

حفل تبادل الوثائق الموقعة بين أذربيجان وفييت نام – تـــحديـــث

  • 07.05.2025 [20:30]

الرئيس إلهام علييف: ثمة إمكانيات تعاون عظيمة بين أذربيجان وفييت نام في مختلف الجوانب

  • 07.05.2025 [19:46]

الرئيس إلهام علييف: زيارة الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي لها أهمية كبيرة لتطوير العلاقات

  • 07.05.2025 [19:42]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وفييت نام مهتمتان بنشاط حركة عدم الانحياز كمنظمة أكثر نفوذا

  • 07.05.2025 [19:39]

السيدة الأولى الأذربيجانية مهربان علييفا تجتمع مع قرينة الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوخي

  • 07.05.2025 [19:33]

 الأميرة المغربية للا حسناء تزور مجمع التعليم المدرسي في باكو

  • 07.05.2025 [18:28]

وزير الخارجية الأذربيجاني يحيط رئيس العراق علماً بأعمال إعادة البناء والإعمار المنفذة في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 07.05.2025 [17:27]

لقاء بحضور محدود بين رئيس جمهورية أذربيجان والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي لجمهورية فييت نام الاشتراكية

  • 07.05.2025 [17:19]

حفل استقبال رسمي للأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي لجمهورية فييت نام الاشتراكية

  • 07.05.2025 [17:14]

الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي يصل الى أذربيجان في زيارة دولة

  • 07.05.2025 [16:56]

الأميرة المغربية للا حسناء تتعرف على مركز الموقام الدولي

  • 07.05.2025 [15:58]

اهتمام إعلامي مغربي كبير حول افتتاح الأميرة المغربية لالة حسناء لمعرض الزربية الرباطية بباكو

  • 07.05.2025 [15:56]

غرس أكثر من 200 شجرة في بيلقان ضمن عام الدستور والسيادة

  • 07.05.2025 [15:39]

أذال تعلن تأخر الرحلتين من باكو إلى موسكو وتأجيل الأخرى الى مومباي

  • 07.05.2025 [13:37]

إسلام آباد: الهند تستهدف موارد المياه الباكستانية

  • 07.05.2025 [12:39]

وزارة الخارجية الأذربيجانية تدين الهجمات العسكرية ضد باكستان

  • 07.05.2025 [11:19]

لجنة الأمن القومي الباكستانية: مقتل 26 مدنيًا وإصابة 47 آخر

  • 07.05.2025 [11:00]

انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

  • 07.05.2025 [10:46]

سعر برميل من النفط الأذربيجاني يقترب من 65 دولار

  • 07.05.2025 [10:39]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 07.05.2025 [10:37]

مؤتمر "تراث حيدر علييف: دستور أذربيجان واستعادة سيادتنا" يعقد في خانكندي

  • 07.05.2025 [10:32]

وزير الخارجية يزور العراق

  • 07.05.2025 [10:20]

رئيس وزراء بيلاروس يختتم زيارته أذربيجان

  • 06.05.2025 [22:15]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور

  • 06.05.2025 [22:12]

بحث التعاون البرلماني الأذربيجاني الإماراتي

  • 06.05.2025 [21:24]

توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني الأذربيجاني والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

  • 06.05.2025 [21:21]

الرئيس إلهام علييف: يتواصل تطور العلاقات الثقافية بين بلدينا من خلال المبادرات والمشاريع المختلفة

  • 06.05.2025 [21:18]

الرئيس إلهام علييف: تولي أذربيجان أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع فيت نام

  • 06.05.2025 [20:58]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وفييت نام تمتلكان جميع الإمكانيات اللازمة لمواصلة تطوير فرص التعاون

  • 06.05.2025 [20:53]

بحث مسائل التعاون بين أذربيجان وإيران ضمن المنظمات الدولية

  • 06.05.2025 [20:42]

مساعد الرئيس الأذربيجاني يعقد اجتماعا مع رؤساء وسائل الإعلام التقليدية والمرئية والسمعية

  • 06.05.2025 [20:37]

الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لوكالة فييت نام للأنباء

  • 06.05.2025 [20:16]

بحث خارطة الطريق بين ممثلي الإعلام الأذربيجاني والأوزبكي

  • 06.05.2025 [19:11]

رئيس وزراء بيلاروس يزور حديقة النصر في باكو

  • 06.05.2025 [18:15]

المدير العام لمصنع مينسك للسيارات: هناك آفاق جيدة للعمل مع الشركاء الأذربيجانيين

  • 06.05.2025 [17:27]

افتتاح معرض غامر "لفن الرباط للسجاد" لدى المتحف الأذربيجاني الوطني للسجاد – صور

  • 06.05.2025 [17:21]

رئيس وزراء بيلاروس يتفقد حديقة أغدام الصناعية ويتعرف على حاضرة قرية ساريجالي – تـــحديـــث

  • 06.05.2025 [16:46]

وفد المجلس الوطني يتعرف على مسجد الشيخ زايد في أبوظبي

  • 06.05.2025 [16:30]

الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس وزراء بيلاروس – تـــحديــث

  • 06.05.2025 [16:10]

ندوة بالرباط حول الصفقات العمومية لبلدان العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

  • 06.05.2025 [15:05]

رئيس وزراء بيلاروس يصل إلى فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 06.05.2025 [14:46]

نائب وزير الخارجية الإيراني: أذربيجان ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا

  • 06.05.2025 [14:27]

نائب وزير الخارجية الإيراني: زيارة مسعود بزشكيان أذربيجان أثبتت أن العلاقات دخلت مرحلة جديدة من التطور

  • 06.05.2025 [14:20]

رئيس وزراء بيلاروس يزور مقبرة الشرف

  • 06.05.2025 [12:08]

توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحليل العلاقات الدولية الاذربيجاني و مركز الدراسات السياسية والدولية الإيراني

  • 06.05.2025 [11:43]

ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية

  • 06.05.2025 [10:54]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 06.05.2025 [10:51]

أذربيجان والسعودية تتعاونان في مجال الرقمنة

  • 05.05.2025 [21:52]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور

  • 05.05.2025 [21:43]

توقيع عدد من الوثائق في إطار منتدى الأعمال الأذربيجاني البيلاروسي

  • 05.05.2025 [19:42]

إطلاق مشروع "مربي النحل الشاب" في محافظة خيزي بمبادرة ليلى علييفا

  • 05.05.2025 [19:19]

ألكسندر أوسمولوفسكي: تعمل في بيلاروس 156 شركة برأس مال أذربيجاني

  • 05.05.2025 [19:03]