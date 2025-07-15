صاحبة غفاروفا: أذربيجان الحديثة تجسيدٌ جليّ لحب القائد العظيم لشعبه وتضحيته من أجل الوطن

باكو، 14 يوليو، (أذرتاج)

يصادف اليوم الذكرى السادسة والخمسين لتولي الزعيم الوطني حيدر علييف السلطة العليا في أذربيجان عام 1969. في هذا اليوم المجيد، نستذكر مجددا بامتنانٍ الخدمات الجليلة التي قدمها القائد العظيم للوطن والشعب. جمهورية أذربيجان الحديثة تجسيدٌ جليّ لحب القائد العظيم لشعبه وتضحيته من أجل الوطن. بفضل الصفات القيادية الاستثنائية للقائد العظيم حيدر علييف، أرسى شعبنا أسسا متينة لاستقلاله السياسي والاقتصادي خلال الحقبة السوفيتية وتمكن لاحقا من الحفاظ على دولته المستقلة وتطويرها على هذا الأساس.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيسة البرلمان الأذربيجانية صاحبة غفاروفا أعربت عن هذه الأفكار في اجتماع المجلس الوطني المنعقد اليوم. وأشارت صاحبة غفاروفا إلى أن المهمة التي بدأها الزعيم الوطني يواصلها اليوم رئيس أذربيجان إلهام علييف. لقد أصبحت أذربيجان دولة قوية لها كلمة في منطقة واسعة من العالم. وبطبيعة الحال، فإن نهاية احتلال دام 30 عاما للأراضي الأذربيجانية واستعادة وحدة أراضي دولتنا وسيادتها قد فتحت عهدا جديدا في تاريخ تنميتنا الوطنية. وتستمر أعمال إعادة الإعمار والبناء على نطاق واسع في أراضينا المحررة من الاحتلال. ويمكن القول بثقة أن سياسة الرئيس إلهام علييف ستجلب نجاحا كبيرا لأذربيجان، كما فعلت حتى الآن.