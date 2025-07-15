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عام الدستور والسيادة

شاماخي تستضيف المؤتمر المعنون "بالفضاء المعلوماتي المعاصر وحرية المعتقد الديني"

شاماخي، 15 يوليو، أذرتاج

انطلقت في شاماخي فعاليات المؤتمر المعنون "بالفضاء المعلوماتي المعاصر وحرية المعتقد الديني" بتنظيم مشترك من لجنة الدولة لشؤون الطوائف الدينية ووكالة تنمية الإعلام ويُقام المؤتمر في إطار "عام الدستور والسيادة" ويُكرّس للاحتفال بالذكرى السنوية الـ150 للصحافة الوطنية الأذربيجانية ويشارك في المؤتمر مسؤولون من لجنة الدولة لشؤون المؤسسات الدينية ووكالة تنمية الإعلام وإدارة محافظة شاماخي ومجموعة نواب المجلس الوطني وممثلي وسائل الإعلام وعلماء الدين واللاهوت ورجال دين ورؤساء الطوائف الدينية.

وزار المشاركون في انطلاق فعاليات المؤتمر تمثال الزعيم الوطني العام حيدر علييف في حديقة حيدر علييف بمدينة شاماخي حيث وضعوا باقات من الزهور أمامه إجلالا لذكراه الخالدة.

ويرتكز المؤتمر على مناقشة مسائل ضمان حرية المعتقد الديني في بيئة المعلومات الحديثة وتنفيذ التشريعات القائمة في هذا المجال. كما يتم تبادل الآراء حول سبل تعزيز فعالية التوعية الدينية من خلال استخدام إمكانات الإعلام الرقمي والعمل على تشكيل فكر ديني سليم في الوعي العام إلى جانب تنظيم جولات إعلامية إلى دور العبادة الدينية.

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