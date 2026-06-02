عرض مسرحية "الأمير الصغير" في باكو بمناسبة اليوم الدولي للطفل

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

بمناسبة الأول من يونيو اليوم الدولي للطفل استضاف مسرح أذربيجان الأكاديمي الحكومي للموسيقى عرض مسرحية "الأمير الصغير" المستوحاة من الرواية الشهيرة للكاتب الفرنسي أنطوان دي سانت إكزوبيري.

وشهدت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا وألونا علييفا العرض المسرحي الموجه للأطفال والكبار على حد سواء.

وحظي العمل الذي أخرجته فنانة الشعب جنت سليموفا وكتبه إيلغار فهمي بدعم من ليلى علييفا منذ إنتاجه الأول عام 2019.

وشارك في تجسيد الأدوار نخبة من ممثلي وفناني باليه المسرح في حين أدى دور "الأمير الصغير" الطفل إيلجان كلبييف نجل شهيد حرب الـ 44 يوما الوطنية تلمان كلبييف.