وفد أذربيجاني يزور تمثال النصر في مينسك

باكو، 2 يونيو، (أذرتاج)

قام نائب رئيس الوزراء الاذربيجاري سامر شريفوف والوفد المرافق له بزيارة تمثال النصر في ميدان النصر بمدينة مينسك على هامش زيارة رسمية إلى جمهورية بيلاروس للمشاركة في الاجتماع السادس عشر للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين بيلاروس وأذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أنه خلال المراسم، استذكر نائب رئيس الوزراء وأعضاء الوفد بعمق وإجلال ذكرى الأبطال الذين ضحوا بحياتهم خلال الحرب العالمية الثانية في سبيل النصر على الفاشية ووضعوا إكليلا من الزهور أمام النصب.

كما وضع الوفد باقات من الزهور الطازجة أمام الشعلة الأبدية وأعرب عن احترامه لذكرى الضحايا بالوقوف دقيقة صمت.