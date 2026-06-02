خبيرة عُمانية: يمكن أن تتحول قرية أغالي إلى نموذج عالمي لإعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاعات

باكو، 2 يونيو، (أذرتاج)

شاركت ليلى الحضرمي رئيسة منظمة "Communities Connect Cities (C3)" والخبيرة الدولية في مجال المدن الذكية والتنمية المستدامة من سلطنة عُمان انطباعاتها عن زرايتها قراباغ التي نظمتها المنصة العالمية لمنظمات المجتمع المدني في الجنوب العالمي ان المدن والقرى الذكية لم تعد مجرد موضوعات رائجة تُناقش في المؤتمرات الدولية، بل أصبحت حلولا حقيقية تُحدث تغييرا في حياة الناس وتُنعش المجتمعات المحلية وتمنح الأمل للأجيال القادمة.

وأضافت "أنني أتيحت لي فرصة الاطلاع على أحد أكثر النماذج إلهاماً في مجال تطوير القرى الذكية خلال زيارتي الأخيرة إلى أذربيجان،. وبوصفي متخصصة عملت لسنوات طويلة في مجال المجتمعات الذكية والمستدامة شعرت بسعادة كبيرة لمعاينة هذا المشروع عن قرب. كما أعربت عن امتناني لتنظيم هذه الزيارة وإتاحة الفرصة لمشاهدة التحول الكبير الذي تشهده منطقة قراباغ."

وأشادت الخبيرة بمشروع "قرية آغالي الذكية" واصفة إياه بأنه أحد أكثر النماذج إلهاما للتنمية الريفية الحديثة.

وقالت إن المشروع يُظهر كيف يمكن للتكنولوجيا والتنمية المستدامة والتخطيط المتمحور حول الإنسان أن تسهم في إعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاعات وأن تعزز في الوقت نفسه قدرة المجتمعات المحلية على الصمود والاستدامة على المدى الطويل.

وأضافت أن آغالي أول مشروع "قرية ذكية" في أذربيجان أُنشئ بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وفي إطار المرحلة الأولى من المشروع، تم بناء 200 منزل، مما أتاح عودة 1017 مواطن من 234 أسرة إلى أراضيهم الأصلية ضمن برنامج العودة الكبرى.

وأكدت ان "قصة آغالي تُظهر أن المجتمعات الذكية لا تقتصر على التكنولوجيا فقط، بل تتعلق باستعادة كرامة الناس وعودتهم إلى ديارهم وتوفير فرص جديدة لهم وبناء حياة أفضل للأجيال القادمة أيضا."