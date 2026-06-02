باكو، 2 يونيو، (أذرتاج)

تم تأسيس علاقات دبلوماسية بين جمهورية أذربيجان وولايات ميكرونيزيا الموحدة في الأول من يونيو.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه تم توقيع بيان مشترك بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مدينة نيويورك من قبل الممثل الدائم لأذربيجان لدى منظمة الأمم المتحدة توفيق موساييف والممثل الدائم لميكرونيزيا لدى الأمم المتحدة جيم ليبوي.

ويعبر البيان المشترك عن نية حكومتي وشعبي البلدين في تعزيز التفاهم والتعاون.

كما يؤكد البيان أن حكومتي البلدين تستندان في إقامة العلاقات الدبلوماسية إلى ميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ المعترف بها في القانون الدولي ولا سيما مبدأ سيادة البلدان وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وقد تم توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل نشر البيان المشترك كوثيقة رسمية لدى الأمم المتحدة.