منتخب أذربيجان لكرة القدم المصغرة يتأهل إلى ربع نهائي بطولة أوروبا ويواجه التشيك الليلة

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

تأهل منتخب أذربيجان لكرة القدم المصغرة إلى الدور ربع النهائي لبطولة أوروبا المقامة حالياً في سلوفاكيا.

ونجح الفريق الذي يقوده المدرب إيلشاد قولييف في الإطاحة بمنتخب كازاخستان بنتيجة 3:2 في دور الـ 16.

وسجل أهداف المنتخب الأذربيجاني في المباراة التي أقيمت على أرضية "تيبوس أرينا" كل من روان كريموف وعيسى أتاييف ومحمد خليلوف.

يذكر أن المنتخب الأذربيجاني كان قد أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعد فوزه على النمسا 1:0 وإيطاليا 3:0 وفرنسا 3:2.

ويلتقي المنتخب الليلة في الساعة 00:00 بتوقيت باكو مع نظيره التشيكي في ربع النهائي، حيث سيتأهل الفائز منهما لمواجهة الفائز من مباراة رومانيا وصربيا في المربع الذهبي.