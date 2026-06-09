وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

علم وتعليم

توسيع آفاق التعاون العلمي بين أذربيجان والصين

باكو، 10 يونيو، (أذرتاج)

التقى نائب وزير العلوم والتعليم الأذربيجاني حسن حسنلي بوفد من جامعة شيآن شييو التابعة لجمهورية الصين الشعبية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة أنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون القائم بين الجانبين، إضافة إلى المبادرات المزمع تنفيذها في المستقبل.

كما تبادل الطرفان الآراء حول توسيع التعاون بين جامعة شيآن شييو ومؤسسات التعليم العالي في أذربيجان وتعزيز برامج التبادل المتبادل للطلبة والكوادر العلمية والأكاديمية، فضلا عن تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال البحث العلمي.

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