ارتفاع عدد ضحايا زلزال الفلبين إلى 45 شخصا

باكو، 10 يونيو، (أذرتاج)

ارتفع عدد القتلى جراء الزلزال القوي الذي وقع بالقرب من جزيرة مينداناو جنوب الفلبين إلى 45 شخصا.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الأنباء الفلبينية أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات أثّر في ما يقرب من 150 ألف شخص، فيما لا يزال 17 شخصا في عداد المفقودين وأصيب 487 آخر بجروح واضطر أكثر من 41 ألفا من السكان إلى مغادرة منازلهم. كما أشار إلى أن مئات المنازل، إضافة إلى العديد من منشآت البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والجسور، تعرضت لأضرار.

وبحسب المعلومات المتاحة، تم تسجيل أكثر من 1700 هزة ارتدادية عقب الزلزال.

وتتواصل حاليا عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.