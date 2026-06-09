إيران تدعو واشنطن إلى سحب قواتها من الشرق الأوسط

باكو، 10 يونيو، (أذرتاج)

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة إلى سحب قواتها من دول الشرق الأوسط.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات كتبها عباس عراقجي عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الدبلوماسي: "لن تترك قواتنا المسلحة أي هجوم أو تهديد دون رد. وإذا كنتم لا ترغبون في أن تكونوا في خطر، فعليكم مغادرة المنطقة".

ويُذكر أن القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ ضربات ضد إيران عقب إسقاط مروحية من طراز "AH-64 Apache" تابعة للولايات المتحدة فوق مضيق هرمز. وردّا على ذلك، شنت الحرس الثوري الإسلامي هجمات على قواعد أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.